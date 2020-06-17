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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۴۷

وزیر آموزش و پرورش:

دانش‌آموزان را برای به مدرسه آمدن به چند بخش تقسیم می‌کنیم

دانش‌آموزان را برای به مدرسه آمدن به چند بخش تقسیم می‌کنیم

بجنورد- وزیر آموزش و پرورش از امکان توزیع دانش‌آموزان در روزهای هفته خبر داد و گفت: اگر بنا شود تعداد حاضران کاهش یابد، دانش‌آموزان را برای به مدرسه آمدن به چند بخش تقسیم می‌کنیم.

محسن حاجی‌میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش جایگاه و مهد ارزش‌های دینی و انقلابی و سرشار از نیروهایی است که برای احیای ارزش‌های دینی تلاش می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین مهم‌ترین ماموریتش را تربیت انسان در ساحت‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، عبادی، علمی و سیاسی می‌داند.

وی افزود: مهم‌ترین کارکرد و مأموریت آموزش و پرورش آماده کردن افراد برای دفاع از انقلاب، ارزش‌ها و فرهنگ‌ها است و این نهاد از ابتدای انقلاب برای این هدف زحمت کشیده است.

حاجی‌میرزایی با اشاره به ممکن نبودن پیش‌بینی وضعیت آینده کرونا در کشور، بیان کرد: خود را برای هرگونه شرایطی آماده کرده‌ایم و اگر امکان حضور دانش‌آموزان در مدرسه باشد آمادگی داریم و اگر بنا باشد برخی ایام دانش‌آموزان حاضر و برخی اوقات حضور نداشته باشند، برنامه‌ریزی خاص خود را داریم.

وزیر آموزش و پرورش در انتها از امکان توزیع دانش‌آموزان در روزهای هفته خبر داد و گفت: اگر بنا شود تعداد حاضران کاهش یابد، دانش‌آموزان را برای به مدرسه آمدن به چند بخش تقسیم می‌کنیم.

کد مطلب 4951884

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