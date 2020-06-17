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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۲۹

طی اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

سپاه، دو فروند کشتی صید صنعتی ترال در آب‌های چابهار را توقیف کرد

سپاه، دو فروند کشتی صید صنعتی ترال در آب‌های چابهار را توقیف کرد

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از توقیف دو فروند کشتی صید صنعتی ترال در محدوده آبهای چابهار و کنارک توسط رزمندگان پایگاه دریایی امام علی (ع) این نیرو در چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بعد از ظهر روز گذشته (سه شنبه ۲۷ خرداد) دو فروند کشتی صید صنعتی ترال که در محدوده آب‌های منطقه چابهار و کنارک لنگر انداخته و در تخلفی آشکار با ورود به محدوده ۱۲ مایلی، در صید گاه ماهیگیران بومی مشغول صید ممنوعه ترال بودند؛ توسط یگان دریایی امام علی (ع) ندسا در چابهار توقیف شدند.

توقیف این شناورهای صید ترال با اشراف اطلاعاتی بسیج دریایی و رزمندگان پایگاه دریایی امام علی (ع) و در پی اعتراض صیادان بومی منطقه کنارک و چابهار، با حکم قضائی دادستان کنارک صورت گرفت.

شناورهای توقیف شده که حامل بیش از ۸۰ تن انواع ماهی می‌باشند، به منظور انجام مراحل قانونی به لنگرگاه پایگاه دریایی امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه منتقل شدند.

کد مطلب 4951912
طیبه بیات

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