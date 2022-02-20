محموله قاچاق روغن خوراکی به مقصد کشورهای همسایه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، امروز یکشنبه اول اسفند ماه ۱۴۰۰، رزمندگان پایگاه دریایی امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه چابهار، پس از رصد اطلاعاتی موفق شدند پنج فروند شناور حامل روغن خوراکی قاچاق که به مقصد یکی از کشورهای همسایه بارگیری شده بود را توقیف کنند.

ناوسالاریکم پاسدار محمد نوذری فرمانده پایگاه دریایی امام علی (ع) چابهار گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و بنا به دستور سردار فرمانده نیروی دریایی سپاه، رزمندگان پایگاه دریایی امام علی (ع) چابهار موفق به شناسایی و توقیف یک محموله قاچاق سازمان‌یافته روغن خوراکی که به مقصد یکی از کشورهای همسایه در حال حرکت بود اقدام و برای ادامه روند رسیدگی قضائی به اسکله پایگاه دریایی امام علی (ع) چابهار منتقل کردند.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی یکپارچه در سواحل مکران اظهار کرد: طبق رصدهای اطلاعاتی انجام شده این باند قاچاق سازمان‌یافته، محموله روغن خوراکی به میزان ۱۰۰ تن از طریق مسیر دریایی و با استفاده از ۴ فروند شناور باری از مبدأ یکی از روستاهای ساحلی چابهار بارگیری و به مقصد یکی از کشورهای همسایه در حال حرکت بود.

فرمانده پایگاه دریایی امام علی(ع) در پایان اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه با جدیت بنا به دستور فرمانده نیروی دریایی سپاه برای مبارزه قاطع با قاچاق سازمان‌یافته لحظه‌ای درنگ نکرده و قاطعانه با آنان برخورد مؤثر می‌کند.