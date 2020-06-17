به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «تدرس آدهانوم»، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از نشانه‌های مثبت در مبارزه با ویروس کرونا و درمان بیماری ناشی از این ویروس خبر داد.

آدهانوم در این ارتباط به نتایج تحقیقاتی اشاره کرد که ثابت می‌کند یک داروی مسکن بنام «دگزامتازون»، دارای تأثیرات درمانی بسیار خوبی بر روی بیماران مبتلا به کروناست.

با این حال دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد کشورها باید اقدامات پیشگیرانه را همچنان ادامه دهند.

به گفته دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تائید تأثیرات مثبت دگزامتازون خبر بسیار خوبی است.

قرار است سازمان جهانی بهداشت بزودی تحقیقات خود را بر داروی دگزامتازون تکمیل کرده و دستورالعمل نحوه و چگونگی مصرف این دارو را اعلام کند.

نتایج کارآزمایی‌های متخصصان انگلیسی نشان داده است که دگزامتازون که از دهه ۱۹۶۰ میلادی برای کاهش التهاب در بیماری‌هایی مانند آرتروز استفاده می‌شود، میزان مرگ و میر را در میان بیماران بسیار حاد کووید -۱۹ بستری در بیمارستان‌ها کاهش می‌دهد.

وزارت بهداشت انگلیس روز گذشته به صورت رسمی استفاده از دگزامتازون برای درمان کرونا را تائید کرد.