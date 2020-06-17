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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۲۵

با اعلام از سوی آدهانوم؛

سازمان بهداشت جهانی از نشانه‌های مثبت در درمان کرونا خبر داد

سازمان بهداشت جهانی از نشانه‌های مثبت در درمان کرونا خبر داد

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از نشانه‌های مثبت در مبارزه با ویروس کرونا خبر داد و استفاده از داروی مسکن بنام «دگزامتازون» را برای درمان مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «تدرس آدهانوم»، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از نشانه‌های مثبت در مبارزه با ویروس کرونا و درمان بیماری ناشی از این ویروس خبر داد.

آدهانوم در این ارتباط به نتایج تحقیقاتی اشاره کرد که ثابت می‌کند یک داروی مسکن بنام «دگزامتازون»، دارای تأثیرات درمانی بسیار خوبی بر روی بیماران مبتلا به کروناست.

با این حال دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد کشورها باید اقدامات پیشگیرانه را همچنان ادامه دهند.

به گفته دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تائید تأثیرات مثبت دگزامتازون خبر بسیار خوبی است.

قرار است سازمان جهانی بهداشت بزودی تحقیقات خود را بر داروی دگزامتازون تکمیل کرده و دستورالعمل نحوه و چگونگی مصرف این دارو را اعلام کند.

نتایج کارآزمایی‌های متخصصان انگلیسی نشان داده است که دگزامتازون که از دهه ۱۹۶۰ میلادی برای کاهش التهاب در بیماری‌هایی مانند آرتروز استفاده می‌شود، میزان مرگ و میر را در میان بیماران بسیار حاد کووید -۱۹ بستری در بیمارستان‌ها کاهش می‌دهد.

وزارت بهداشت انگلیس روز گذشته به صورت رسمی استفاده از دگزامتازون برای درمان کرونا را تائید کرد.

کد مطلب 4951945

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    نظرات

    • علی ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
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      اگر اینطوره پس چرا ما داریم کشته می دیم ؟؟؟
    • حامد IR ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
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      خدا را شکر.امیدواریم شرکتهایدارو سازی با تمام توان خود این دارو را با کیفیت بسیار بالا و به مقدار فراوان و در اسرع وقت تولید نمایند و مسولان نیز حمایت همه جانبه را داشته باشند.بخصوص از محققان

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