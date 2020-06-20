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۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۷:۱۶

بعد از صحبت علیه کمیته استیناف؛

تشکیل پرونده برای مدیرعامل باشگاه مس سونگون در کمیته اخلاق

تشکیل پرونده برای مدیرعامل باشگاه مس سونگون در کمیته اخلاق

کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال در صدد تشکیل پرونده‌ای برای حامد نجفی مدیرعامل باشگاه مس سونگون و عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال در کمیته اخلاق است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که حامد نجفی مدیرعامل باشگاه مس سونگون در مصاحبه با خبرگزاری مهر، از صدور حکم کمیته استیناف در پرونده محمدرضا سنگ سفیدی بازیکن سابق تیم مس گلایه کرد و گفت: «پرونده سنگ سفیدی مسائلی دارد و آنجا زد و بندهایی انجام شده است.»

نجفی مدعی شد سنگ سفیدی قصد داشته به ایتالیا پناهنده شود و بنابراین باشگاه مس نباید قرارداد این بازیکن را به صورت کامل پرداخت کند در حالی که کمیته استیناف رای را به سود سنگ سفیدی صادر کرده بود.

مدیرعامل باشگاه مس که عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال هم هست از کمیته استیناف خواسته بود در رای خود بازنگری کند و مدارک را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهد.

علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به این اظهارات نجفی گفت: ایشان حرف هایی زده از جمله زد و بند که قشنگ نیست و آثار حقوقی دارد. اگر کسی حتی از روی عصبانیت صحبت هایی را مطرح کند، باید تبعات حرفهایش را بپذیرد.

صالحی تاکید کرد: من با آقای فغانپور مسئول کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال صحبت کردم و گفتم لازم است گزارشی راجع به این اظهارنظرهای نجفی به کمیته اخلاق داده شود.

کد مطلب 4952595

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