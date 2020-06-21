پیشرفت عملیات مقاوم سازی پل تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی و حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین مجری طرحهای نگهداشت و مقاوم سازی پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: تاکنون اقدامات مختلفی از قبیل تقویت فونداسیونها، ستونها و سرستونها با هدف بهبود عملکرد لرزهای سازه به سرانجام رسیده است.
به گفته احسان رزقیان مقدم، پل تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی با بزرگراه شهید حقانی با توجه به مواردی همچون مستهلک شدن و از بین رفتن کلیه نئوپرنها و الاستومرها، ناپایداری کولههای موجود، مقاومت ناکافی ستونها، کمبود مقاومت خمشی و برشی فونداسیونها و عرشه در برابر نیروی زلزله، تحت اجرای اقدامات ترمیمی قرار گرفته است.
گفتنی است پل تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی با بزرگراه شهید حقانی با طول عمر بیشتر از ۲۰ سال شامل دو پل رفت و برگشت به طول ۶۳ متر و عرض ۱۹ متر بوده و در چهار دهانه احداث شده است. این پل سواره رو بتنی در مرز مناطق ۳ و ۷ شهرداری تهران قرار دارد.
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