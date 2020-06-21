به گزارش خبرگزاری مهر، علی ثابت‌نیا، مدیر اجرایی این دوره از جشنواره ملی موسیقی جوان، مسئولان کمیته‌ها را با صدور احکامی معرفی کرد.

بر اساس احکام صادره، سمیه ناظمیان مسئول کمیته دبیرخانه، سارا افتخاری مسئول کمیته مالی، اسحاق شکری مسئول هماهنگی کمیته‌ها، رضا مرتضی‌سمنانی مسئول کمیته پشتیبانی، سیدمسیح نقیبی مسئول فنی سایت «بامک» و کاوه صادقی‌آزاد به‌عنوان مسئول کمیته روابط عمومی معرفی شدند.

چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی و مشارکت استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.