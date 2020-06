ششمین جلد رمان «بیداری» برای نوجوانان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلد از رمان «بیداری» نوشته کریستوفر گلدن به‌تازگی با ترجمه امین بهره‌مند توسط انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

«رمان‌های راحت‌خوان» مجموعه‌ای است که نشر پیدایش چندی است انتشار عناوین‌اش را آغاز کرده و پیش از این، دو کتاب ۴ جلدی «دیگری» و «سائو،‌ هنر شمشیرزنی آنلاین» در قالب آن منتشر شده‌اند. برای برقراری ارتباط بهتر با «رمان راحت‌خوان»، باید آن را راس سوم مثلثی دانست که دو ضلع دیگرش، «آنیمه» (انیمیشن ژاپنی) و «مانگا» (کمیک ژاپنی) هستند. رمان‌های راحت‌خوان، می‌توانند هر ژانر و مضمونی داشته باشند و ممکن است مناسب مخاطبان کودک یا بزرگسال باشند. ولی به‌هرحال نوعی فلسفه و مساله اخلاقی در آن‌ها وجود دارد و البته خواندنشان برای مخاطب راحت است.

۵ جلد از رمان «بیداری» نوشته کریستوفر گلدن چندی پیش با ترجمه امین بهره‌مند از مجموعه رمان‌های راحت‌خوان توسط این ناشر به بازار عرضه شده بود که حالا با انتشار مجلد جدید، «بیداری» ۶ جلدی شده و نقطه پایان این‌کتاب است. این‌کتاب در واقع ترجمه ۳ کتاب spirits of the noh، dreams of the dead و A winter of the ghosts است.

مجموعه «بیداری»، داستان درباره دختری به‌نام کارا هارپر است که با پدرش به ژاپن مهاجرت کرده تا پس از مرگ مادرش، یک‌زندگی جدید را شروع کند. زندگی جدید کارا و پدرش سخت است، به‌ویژه‌که همه شیاطین ژاپنی تلاش دارند شکارش کنند...

در اولین‌جلد این‌مجموعه، یکی از هم‌مدرسه‌ای‌های کارا کشته شده است. اما ظاهرا این‌مساله برای کسی مهم نیست. این آرامش و بی‌تفاوتی چندان طول نمی‌کشد و جسد دانش‌آموزان کشته‌شده دیگری هم پیدا می‌شود؛ یکی پس از دیگری. دومین‌جلد «بیداری» ادامه اتفاقات جلد اول را شامل می‌شود و در آن، مرگ مرموز دو دانش‌آموز به‌نام‌های جیرو و هانا، فضای مدرسه کارا را به‌هم‌ ریخته است. یکی از دانش‌آموزان به‌نام ساکورا می‌گوید روح خواهرش برگشته تا انتقام قتل دردناکش را از قاتل خود و همدستانش بگیرد.

کتاب سوم، از جایی شروع می‌شود که گروه نمایش مدرسه بنا دارد یک‌نمایش سنتی ژاپنی اجرا کند. بچه‌های گروه تئاتر نمی‌دانند یک اهریمن باستانی ژاپنی بیدار شده و در کمین‌شان است. در نتیجه اعضای باشگاه تئاتر مدرسه، یکی‌یکی ناپدید می‌شوند. در چهارمین جلد، تعداد گمشده‌های باشگاه تئاتر مدرسه، بیشتر و بیشتر و رابطه بین کارا و پدرش هم بدتر و بدتر شده است. سوالی که پیش روی همه قرار دارد، این است که آیا کارا و هم‌مدرسه‌ای‌هایش می‌توانند اهریمن باستانی را شکست بدهند و قربانیان را آزاد کنند؟ در پنجمین‌جلد هم بچه‌های مدرسه، پس از دوترم مبارزه با هیولاهای باستانی ژاپن، ظاهرا ترم آسان و آرامی را پیش رو دارند. کارا و دوستش ساکورا احساس آرامش می‌کنند و مساله را تمام‌شده می‌پندارند. اما خیلی‌زود مشخص می‌شود که ورق برگشته و مرده‌ها دوباره زنده شده‌اند...

در جلد ششم، نفرین کیوکتسوکی دوباره فعال شده و هیولاها از همیشه قدرتمندتر شده‌اند؛ یکی از این‌هیولاها، بانوی سفیدپوش است که بیدار شده و هیچ‌یک از افسانه‌های ژاپنی، راهی برای نابودی‌اش ذکر نکرده‌اند. بنابراین یک زمستان طولانی پیش روی کارا هارپر و دوستانش است...

ششمین جلد «بیداری» ۷ فصل و یک سرانجام دارد.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

کارا سریع گفت: «یوکا تقصیر نداره. سعی کرد مجبورم کنه استراحت کنم. اما تو خودت منو بهتر می‌شناسی بابا. من حالم خوبه. وقت‌مون هم داره تموم می‌شه. شاید هم... شاید تا حالا تموم شده باشه.»

صدایش لرزید و لحظه‌ای دندان‌هایش را روی هم فشار داد تا جلوی گریه‌اش را بگیرد.

«دیشب سومین شبی بود که هاچیرو روی کوه تاکیگامی گذروند. اون زن رن رو هم دوباره گرفته. ساکورا هم حالش خیلی بده. باید این‌ماجرا رو تمومش کنیم.»

کوبو راست نشست و قوس ابروهایش جوری بود که انگار می‌خواهد چیزی بگوید، اما اول نگاهی به آقای یاماتو و بعد به پدر کارا کرد و منتظر اجازه‌ای از طرف آنها بود که انگار قرار نبود داده شود. راهب پیر سرش را یک‌وری کج کرد و انتظار صبورانه‌اش را سر گرفت.

پدرش شروع کرد: «کارا...»

کارا لحظه‌ای به او خیره شد، نگاهی به بانداژ دست چپش انداخت و این موضوع را هضم کرد که وقتی بانداژ را باز کنند پدرش یک انگشت خواهد داشت. پای پدرش را نمی‌دید و شاید این‌طوری بهتر بود.

پدرش سعی کرد بنشیند و کارا به سمتش رفت.

کارا گفت: «نه بابا. دنده‌هات.» و آرام شانه‌اش را لمس کرد و نگذاشت از جایش بلند شود.

این‌کتاب با ۱۸۴ صفحه، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.