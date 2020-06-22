اعتماد مردم همدان به شورای اجتماعی محلات افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی بعدازظهر دوشنبه در نشست فرمانده انتظامی استان همدان با رؤسای شورای اجتماعی محلات همدان اظهار کرد: همدان با تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل انتظامی از برترین استان‌های کشور در حوزه امنیت است.

وی افزود: همدان از امنیت بالایی برخوردار است و امیدواریم با فعال شدن شوراهای اجتماعی محلات همدان شاهد افزایش روزافزون امنیت در همدان باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با اشاره به سیاست‌های شورای اسلامی شهر همدان در دوره پنجم گفت: سیاست بر مبنای افزایش مشارکت مردمی با فعال شدن شوراهای اجتماعی محلات بوده و امروز شورای اجتماعی محلات در بین مردم از جایگاه بالایی برخوردار است.

سلماسی بابیان اینکه شاهد مشارکت مردمی و اعتماد روزافزون آنان در اجرای برنامه‌های شوراهای اجتماعی محلات هستیم، گفت: در حال حاضر ۱۲ محله همدان دارای شورای اجتماعی محلات هستند و تا پایان شهریور ماه تمامی محلات همدان صاحب شورای اجتماعی خواهند شد.

وی با بیان اینکه باید مشارکت سایر دستگاه‌ها علاوه بر شهرداری را در شکل دهی شورای اجتماعی محلات همدان داشته باشیم، بیان کرد: در حال حاضر ساکنان محلات همدان پیش قدم شده‌اند و در محله خود شورای اجتماعی تشکیل داده‌اند از این رو باید دستگاه‌ها به کمک این شورا در محلات بیایند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان عنوان کرد: نیروی انتظامی می‌تواند کمک بسیار ویژه‌ای به شوراهای اجتماعی محلات کند و در تصمیمات مهم این شوراها تأثیرگذار باشد.