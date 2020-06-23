به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در سریال کارتونی «پافین‌ها» که در قالب ۲۵۰ اپیزود پنج دقیقه‌ای ساخته می‌شود، جانی دپ نیز صداپیشگی یکی از شخصیت‌ها را برعهده دارد.

این سریال که ساخت آن توسط «ایرولینو اینترتینمنت» ایتالیا شروع شده، درباره چند پرنده زیبا است که خدمتکار یک شیرماهی به نام «اوتو» هستند.

سازنده این سریال با صدور بیانیه‌ای گفته است مضامینی چون جنسیت و برابری نژادی و محافظت از محیط زیست از پیام‌های این انیمیشن خواهند بود.

این جدیدترین کاری است که جانی دپ ۵۷ ساله در آن حاضر می‌شود. او البته در یک پروژه موزیکال به نام «ومپایرهای هالیوود» با چهره‌های مشهور دنیای راک یعنی آلیس کوپر و جو پری همکاری دارد.

دپ و ایرولینو مالک کمپانی ایتالیایی اخیراً در فیلم «در انتظار بربرها» همکاری کرده بودند. این فیلم که رابرت پتینسون و مارک رایلنس از دیگر بازیگرانش هستند به‌زودی به صورت دیجیتال عرضه خواهد شد.

آن دریا ایرولینو در مورد این پروژه گفته است: بسیار خوشحالیم که با جانی در یک پروژه دیگری همکاری می‌کنیم. تجربه یک پروژه جدید و آوانگارد مانند این سریال، در کنار جانی، مرا تشویق می‌کند تا هر چه بیشتر از ژانر و فرمت‌های تجربی حمایت کنم. از جانی قدردانی می‌کنم که نشان داد به این پروژه باور دارد.

«پافین‌ها» در استودیو ایرولینو اینترتینمنت رم و استودیو ایرولینوی صربستان تولید می‌شود.