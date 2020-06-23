آغاز صید کیلکا در دریای خزر با حضور ۲۴۰ صیاد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ایلدریم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از امروز بعد از ۷۰ روز تعطیلی، صید ماهی کیلکا از دریای خزر آغاز می‌شود.

وی با اشاره به علت تعطیلی صید کیلکا در فصل بهار در دریای خزر، افزود: با توجه به اینکه فصل بهار زمان تخم ریزی و تولید مثل کیلکا است صید این ماهی ممنوع می‌شود.

ایلدریم با بیان اینکه پیش بینی شده امسال شش هزار تن کیلکا از دریای خزر صید شود، گفت: امسال ۲۴۰ صیاد با ۳۰ فروند شناور اقدام به صید کیلکا از دریای خزر می‌کنند.

وی در ادامه آنچوی، چشم درشت و معمولی را سه گونه ماهی کیلکا موجود در دریای خزر عنوان و تصریح کرد: یکی از اقدامات شیلات گیلان برای کاهش صید کیلکا کاهش شناورهای در چند سال گذشته بوده است.