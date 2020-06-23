علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر اظهار داشت: با بسیج نیروهای بازرسی برای رصد بازار و پیشگیری ا افزایش بی رویه قیمت‌ها اقدام لازم صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: برای موفقیت در مبارزه با گران فروشی نیازمند مشارکت و همکاری همه جانبه شهروندان هستیم تا بسرعت بتوان وارد عمل شد و با تخلف مقابله کرد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت استان قزوین گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بازدید از صنوف و کسبه به صورت مستمر انجام می‌شود که در بازرسی این دوره از واحدهای عرضه کننده مصالح ساختمانی بازرسی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: بر این اساس پس از دریافت گزارش و اخباری از شهروندان در خصوص یکی از واحدهای فروش مصالح به علت درج نشدن قیمت و صادر نشدن فاکتور و نیز نداشتن پروانه کسب برگه گزارش تنظیم و برای اجرای حکم به اداره تعزیرات ارجاع شد.

کبیری اظهار داشت: تمامی واحدها موظف به درج قیمت و صدور صورت حساب برای مشتریان هستند تا شهروندان در جریان قیمت‌ها قرار بگیرند.

وی گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در خصوص واحدهای مصالح فروشی موضوع را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.