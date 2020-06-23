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۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۲

معاون بازرسی سازمان صمت استان قزوین:

تخلف مصالح فروشان قزوین رصد و پیگیری قانونی می‌شود

تخلف مصالح فروشان قزوین رصد و پیگیری قانونی می‌شود

قزوین - معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت استان قزوین گفت: در صورت دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف صنف مصالح فروشان برای برخورد قانونی با متخلفان بسرعت اقدام خواهد شد.

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر اظهار داشت: با بسیج نیروهای بازرسی برای رصد بازار و پیشگیری ا افزایش بی رویه قیمت‌ها اقدام لازم صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: برای موفقیت در مبارزه با گران فروشی نیازمند مشارکت و همکاری همه جانبه شهروندان هستیم تا بسرعت بتوان وارد عمل شد و با تخلف مقابله کرد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت استان قزوین گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بازدید از صنوف و کسبه به صورت مستمر انجام می‌شود که در بازرسی این دوره از واحدهای عرضه کننده مصالح ساختمانی بازرسی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: بر این اساس پس از دریافت گزارش و اخباری از شهروندان در خصوص یکی از واحدهای فروش مصالح به علت درج نشدن قیمت و صادر نشدن فاکتور و نیز نداشتن پروانه کسب برگه گزارش تنظیم و برای اجرای حکم به اداره تعزیرات ارجاع شد.

کبیری اظهار داشت: تمامی واحدها موظف به درج قیمت و صدور صورت حساب برای مشتریان هستند تا شهروندان در جریان قیمت‌ها قرار بگیرند.

وی گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در خصوص واحدهای مصالح فروشی موضوع را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد مطلب 4956148

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