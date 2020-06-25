۱۳ میلیون تومان بابت خسارت به منابع ملی قروه وصول شد

بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهم فعالیت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه در دو ماهه اول سال جاری از وصول خسارات وارده به منابع ملی به مبلغ ۱۳ میلیون و ۷۹ هزار و ۴۳۲ تومان خبر داد.

وی به تشکیل تعداد ۱۵ فقره پرونده تخریب و تصرف برای متخلفین و متجاوزین به اراضی ملی موضوع مواد ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی به مساحت ۶ هکتار و ارجاع به دادگستری اشاره کرد.

شریفی پور از اجرای حکم رفع تصرف و آزاد سازی اراضی ملی به تعداد ۱۱ فقره و به مساحت ۱۷ هکتار در اجرای دستور اجرای احکام کیفری دادگستری گفت.

وی با اشاره به توقیف ۳ دستگاه کامیون و نیسان حامل چوب قاچاق، بیان کرد: از دستگاه‌های توقیف شده مقدار ۱۸ هزار و ۹۶۰ کیلوگرم چوب قاچاق و جنگلی کشف و ضبط شده است.

به گفته شریفی پور در دو ماهه اول سال جاری ۱۲ مورد گزارشات مردمی و یگان حفاظت استان در خصوص تخلفات در اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه از تشکیل پرونده تخلف برای چرای دام در مراتع ملی گفت و تصریح کرد: تعداد یک فقره پرونده ماده ۴۴ مکرر برای متخلفینی که دام فاقد پروانه و یا مازاد بر ظرفیت به مراتع ملی گسیل داشته اند به تعداد ۱۷۰ رأس دام تشکیل شد.

شریفی پور با بیان اینکه ۱۵ مورد از استعمالات رسیده از ادارات و سازمان‌های مختلف پاسخ داده شده است، از برقراری کشیک مداوم و شبانه روزی برای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، جلوگیری از قطع و حمل چوب آلات غیرمجاز و جنگلی، جلوگیری از ورود دام مهاجر استان‌های همجوار و دام فاقد پروانه و یا مازاد بر پروانه چرای دام به مراتع ملی شهرستان، پیشگیری، کنترل و اطفا حریق در مراتع گفت.