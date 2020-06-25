مردم سوریه مانع از حرکت کاروان نظامی آمریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اهالی یک روستا در حومه الحسکه سوریه در مخالفت با هرگونه حضور نیروهای اشغالگر در مناطق خود، مانع حرکت کاروان نظامی آمریکایی‌ها شدند.

بر اساس این گزارش، اهالی روستای خربه بنیان واقع در حومه الرمیلان مانع حرکت کاروان نظامیان آمریکا از نزدیکی روستای خود شدند و با پرتاب سنگ آنها را مجبور به بازگشت به پایگاه‌های غیرقانونی خود کردند.

آمریکا با استقرار نیروهای نظامی خود در سوریه که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز و درخواست دولت دمشق انجام شده بخش‌هایی از این کشور را اشغال کرده است و حتی بر اساس اعلام برخی منابع کمک‌های نظامی و آموزشی به تروریست‌ها ارائه می‌کند.