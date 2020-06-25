به گزارش خبرنگار مهر، سایت «haberturk» در گزارشی به وضعیت دو بازیکن تیم فنرباچه پرداخت و نوشت: «مرات ساغلام و اللهیار صیادمنش که در ابتدای این فصل با امیدهای زیادی به تیم فنرباغچه پیوسته بودند، حتی شانس یک دقیقه حضور در سوپرلیگ را پیدا نکردند.»

این سایت درباره صیادمنش آورده است: «اللهیار وقتی که تنها ۱۸ سال داشت با فنرباغچه قرارداد بست. او در نیم فصل اول به تیم استانبول اسپور قرض داده شد و با انجام هفت مسابقه و ۲۴۸ دقیقه بازی نتوانست گلزنی کند. قرارداد قرضی صیادمنش به پایان رسید و او دوباره به فنرباغچه بازگشت.

صیادمنش فقط در دقایق پایانی یک مسابقه جام حذفی به میدان رفت و شانسی برای بازی در لیگ نداشته است. گفته می‌شود اللهیار که با هزینه تقریبی ۷۵۰ هزار یورو به فنرباغچه منتقل شده است، این تیم را ترک می‌کند.»