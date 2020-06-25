  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۸

سایت ترکیه‌ای:

اللهیار صیادمنش در فنرباغچه فراموش شده و این تیم را ترک می‌کند

اللهیار صیادمنش در فنرباغچه فراموش شده و این تیم را ترک می‌کند

یک سایت ترکیه‌ای اعلام کرد اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی تیم فوتبال فنرباغچه بدون حتی یک دقیقه بازی در سوپرلیگ ترکیه این تیم را ترک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «haberturk» در گزارشی به وضعیت دو بازیکن تیم فنرباچه پرداخت و نوشت: «مرات ساغلام و اللهیار صیادمنش که در ابتدای این فصل با امیدهای زیادی به تیم فنرباغچه پیوسته بودند، حتی شانس یک دقیقه حضور در سوپرلیگ را پیدا نکردند.»

این سایت درباره صیادمنش آورده است: «اللهیار وقتی که تنها ۱۸ سال داشت با فنرباغچه قرارداد بست. او در نیم فصل اول به تیم استانبول اسپور قرض داده شد و با انجام هفت مسابقه و ۲۴۸ دقیقه بازی نتوانست گلزنی کند. قرارداد قرضی صیادمنش به پایان رسید و او دوباره به فنرباغچه بازگشت.

صیادمنش فقط در دقایق پایانی یک مسابقه جام حذفی به میدان رفت و شانسی برای بازی در لیگ نداشته است. گفته می‌شود اللهیار که با هزینه تقریبی ۷۵۰ هزار یورو به فنرباغچه منتقل شده است، این تیم را ترک می‌کند.»

کد مطلب 4958013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها