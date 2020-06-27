به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود خاتمی عصر شنبه به مناسبت روز اصناف در جمع اصناف شهرستان با بیان اینکه نمایندگی مجلس کار عادی نیست بلکه پاسداری از انقلاب است، اظهار داشت: در جریان مشکلات مردم هستم، توان و بضاعت خودم را به کار می‌بندم بلکه مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه در مقابله با بیماری کرونا بر اساس آمار به نسبت کشورهای دیگر عملکرد خوبی داشتیم، شبکه بهداشت تاج افتخاری بر جامعه پزشکی شد، گفت: اصناف در بیماری کرونا متحمل ضرر شدند، انصافاً نجابت خرج کردند که سربلندی در تاریخ است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت بر کنترل قیمت‌ها باید بیشتر شود چون قیمت‌ها در کشور افسارگسیخته است، مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنند اما تبعیض را تحمل نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه جنگ تمام عیار اقتصادی در کشور حاکم است، گفت: دولت یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور و به تبع در شهرستان گلپایگان شده است، هر چه سایه دولت از سر ملت کم باشد کارها بهتر می‌شود.

خاتمی ادامه داد: کارگزاران نظام باید برای مردم کار کنند، از تجربه چهل ساله خودم برای حل مشکلات استفاده می‌کنم، معنی ندارد کشور را به دست افراد بی لیاقت بسپاریم تا این بلا را بر سر کشور بیاورند.