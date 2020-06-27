حوزه شیلات خرمشهر به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی پناه عصر امروز در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خرمشهر که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: برای آینده و توسعه حوزه پرورش آبزیان در شهرستان خرمشهر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برآورد شده است که ۳۸ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌ها از جمله ۱۶ میلیارد تومان مورد نیاز تکمیل مجتمع پرورش آبزیان شماره دو است و دو میلیارد نیز برای دیگر مسائل زیرساختی است.

وی افزود: در بحث تکمیل زیرساخت‌ها برای مجتمع شماره دو شهید احمدیان ۱۶ میلیارد تومان مورد نیاز است که تأمین برق یک نیاز ضروری در قالب این زیرساخت‌های نیاز به تکمیل محسوب می‌شود.

علی پناه به اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به این بخش اشاره کرد و گفت: کل اعتبارات بخش شیلات پنج میلیارد و ۷۰۰ تومان مصوب شد که از این میزان دو میلیارد تومان جذب شده است.

وی با بیان اینکه در خرمشهر بیش از ۲۵۰ مزرعه پرورش ماهی و بالغ‌بر پنج هزار هکتار حوضچه پرورش ماهی وجود دارد، افزود: خرمشهر از نظر وسعت حوضچه‌های پرورش ماهی رتبه نخست را در استان خوزستان دارد و سال گذشته بالغ‌بر ۲۰ هزار تن تولید آبزیان در این شهرستان بوده است.

علی پناه در ادامه با تأکید بر اینکه عمده مشکلات شهرستان خرمشهر مربوط به مسائل اعتباری نیست و از جمع شدن پساب‌ها به یکی از مسائل مهم زیرساختی و از عمده مشکلات این شهرستان یاد کرد.

وی گفت: بالغ‌بر ۳۰ هزار هکتار از اراضی خرمشهر که ۵۰ درصد آنها می‌تواند برای مصارف شیلاتی استفاده شود در احاطه پساب‌های نیشکر است و طرح احداث سیفونی تاکنون نیز نیمه‌تمام باقی‌مانده است.

تأمین آب صنایع آبزی‌پروری

احمد شریفات رئیس اتاق تعاون خرمشهر نیز در این جلسه به مشکلات بخش شیلات خرمشهر اشاره کرد و گفت: برای اجرای شعار جهش تولید، صنایع شیلات این شهرستان نیازمند کمک هستند و یکی از این کمک‌ها تأمین آب است و نباید آبی را که به سمت دریا روانه می‌شود، برای صنایع آبزی‌پروری قطع کرد.

وی افزود: همچنین منطقه کارون با قطعی مکرر برق مواجه است که برق این منطقه به دلیل گرد و خاک قطع و به تبع آن آب نیز قطع می‌شود.

رئیس اتاق تعاون خرمشهر بسته شدن مرز و توقف صادرات آبزیان را از شلمچه به عنوان دیگر مشکل شهرستان خرمشهر یاد کرد و گفت: مشکل بعدی حوزه شیلات خرمشهر، مشکل صادرات آبزیان از مرز شلمچه است که به دلیل بسته شدن مرز بیش از ۴ ماه است که امکان صادرات آبزیان از این شهرستان وجود ندارد.

وی افزود: میزان اشتغال‌زایی در شلمچه از صادرات آبزیان ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است و نظر به ۴۰ هزار تن صادرات آبزیانی که صورت گرفت، سهم خرمشهر ۲۰ هزار تن بوده است که این میزان ارزآوری قابل‌توجهی نیز داشت که از نماینده خرمشهر انتظار می‌رود این موضوع را در سطح ملی با وزارتخانه‌های مرتبط به طور جدی پیگیری کند.