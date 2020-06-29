کاهش ۷ درصدی حوادث منازل مسکونی کاشان در سه ماهه نخست سال جاری

محمدمسعود چایچی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام ۸۴۹ مورد عملیات توسط مأموران آتش نشانی در سه ماهه نخست امسال اظهار داشت: ۲۰۸ مورد از این عملیات‌ها مربوط به حریق و ۶۴۱ مورد نیز مربوط به حوادث بوده است.

وی آتش سوزی خودرو، مراکز تجاری و مسکونی را از جمله بارزترین موارد مربوط به آتش سوزی‌ها دانست و ابراز داشت: از مهمترین علل این حوادث هم می‌توان به اتصال برق، نشت مایعات قابل اشتعال و انتقال حرارت اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان با اشاره به کاهش حدود هفت درصدی حوادث منازل مسکونی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۹۸ برای بیش از ۷۰ هزار شهروند کاشانی آموزش‌های ایمنی در قالب طرح هر شهروند یک آتش نشان ارائه شده است.

وی با اشاره به نزدیک کردن زیرساخت‌های ایمنی شهری کاشان به استاندارهای موجود خاطرنشان کرد: در قالب این موضوع ۲۵ دستگاه شیر هیدرانت در سطح شهر کاشان جانمایی و نصب شده است.

چایچی همچنین از کاهش ۲۵ ثانیه‌ای متوسط زمان رسیدن مأموران سازمان آتش نشانی به محل حوادث و حریق‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن خبر داد و ادامه داد: با موافقت دستگاه‌های ذی ربط دانشکده علمی کاربردی تخصصی آتش نشانی به زودی در کاشان تأسیس می‌شود.