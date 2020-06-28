ویسی اعتراض کرد پیروانی اخطار گرفت/ مصدومیت نامعلوم هافبک تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پیکان تهران و پرسپولیس در حالی از ساعت ۲۱ امشب در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد که حاشیه هایی را به همراه داشت:

* دو تیم در حالی پس از تعطیلی چهارماهه رقابت های لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که شیوع بیماری کرونا باعث شد تا این دیدار همچون سایر بازی ها در ادامه رقابت های لیگ برتر بدون حضور تماشاگران برگزار شود.

* در حالیکه رسانه های خبری به دلیل رعایت پروتکل بهداشتی حق حضور در جریان مسابقه را نداشتند اما قبل از شروع بازی تعدادی از اهالی رسانه در ورزشگاه حضور داشتند.

* وحید امیری هافبک تیم ملی فوتبال ایران در جریان نیمه اول دچار مصدومیت شد تا مهدی عبدی در دقیقه ۳۱ جای او را بگیرد. بازیکن تعویضی پرسپولیس توانست در نیمه دوم، دو گل برای تیمش به ثمر برساند.

* عبدالله ویسی سرمربی پیکان تهران بارها نسبت به تصمیمات داور بازی اعتراض داشت و از زاهدی فر می خواست تا خطاهای حریف را لحاظ کند. اعتراض های ویسی باعث شد تا افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس نسبت به آن واکنش نشان داده و از داور چهارم بخواهد تا نیمکت نشینان پیکان را آرام کند اما رفتار او باعث شد تا زاهدی فر به سرپرست سرخپوشان کارت زرد نشان دهد.

* بشار رسن با وجود تاخیر ۲۰ روزه در ورود به تمرینات پرسپولیس توانست در نیمه دوم جای امید عالیشاه را بگیرد تا گل محمدی بار دیگر از علاقه خود به این بازیکن که گفته بود آمادگی جسمانی لازم را ندارد استفاده کند.

* افزایش تعداد خطاهای دو تیم در نیمه دوم باعث شد تا بازیکنان از همدیگر بخواهند که با آرامش بیشتری کار را دنبال کنند.