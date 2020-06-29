کاروان «زیر سایه خورشید» به لامرد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه کرامت و در آستانه سالروز ولادت امام رضا (ع)، جمعی از خادمین آستان قدس رضوی یکشنبه شب با سفر به شهرستان لامرد با اعضای کانون خادمیاران رضوی لامرد و تعدادی از نیروهای جهادی آتش به اختیار این شهرستان دیدار کردند.

در این دیدار عباس احمدی مسئول کانون خادمیاران رضوی شهرستان لامرد ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از فعالیت‌های این کانون و گروه جهادی ارائه کرد.

سپس خادمین حرم مطهر رضوی به بیان کرامات امام رضا (ع) و مدیحه سرایی پرداختند.

در پایان مراسم از فعالان و سرگروه‌های جهادی که در وضعیت کرونایی با فعالیت جهادی خود به کمک نیازمندان شتافته بودند، از طرف کانون خادمیاران این شهرستان با دستان خادمین حرم مطهر قدردانی شد.

این مراسم معنوی در حسینیه فاطمه الزهرا دهنو هیکلی نو شهر لامرد با رعایت کامل پروتکل بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شد. این چهارمین سال پیاپی ست که خادمین رضوی به شهرستان لامرد آمده و مردم از این مراسم معنوی فیض می‌برند.

خادمین آستان قدس رضوی تا ظهر روز دهم تیرماه ۹۹ میهمان مردم لامرد خواهند بود.