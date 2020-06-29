تکمیل پروژه الموت به تنکابن ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی صبح دوشنبه در سفر یک روزه به قزوین با حضور در کارگاه قطعه یک پروژه قزوین، الموت، تنکابن در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها قرار گرفت.

سهیل رضایی مشاور قطعه یک در حاشیه این مراسم اظهار کرد: رانشی بودن بخشی از قسمت‌های مسیر حدفاصل کیلومتر ۳۳ تا ۴۵ و تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات و کمبود اعتبار در قطعه‌های چهار و پنج موجب بروز مشکلاتی در اجرای پروژه شده است.

وی افزود: قطعه شش نیز در حال طراحی است این پروژه در سال ۸۵ ملی شد و در ردیف مصوبات رهبری قرار گرفت که اول قرار بود به عنوان راه دسترسی تا کیلومتر ۶۲ احداث شود.

رضایی بیان کرد: پس از قرار گرفتن در پروژه‌های ملی در سال ۸۸ از محل فروش سهام ۴۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافت و طرح مورد بازنگری قرار گرفت.

مشاور قطعه یک پروژه قزوین، الموت، تنکابن تصریح کرد: قرار شد پروژه در سطح بزرگ‌تری انجام شود و تا کیلومتر ۷۲ برای دسترسی به منطقه الموت اجرایی شود.

وی بیان کرد: این پروژه حدود ۲۰ کیلومتر از منطقه حفاظت شده محلی عبور می‌کند که برای پیشگیری از آسیب رسیدن به محیط زیست منطقه چند تونل و دو پل ۱۸۰ و ۲۰۰ متری در مسیر احداث شود.

تکمیل پروژه ۳۲۰۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رضایی با بیان اینکه ساخت پل‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد، افزود: برای تکمیل این پروژه سه هزار و ۲۰۰ تا پنج هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.

لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این پروژه ۱۵ سال است کلید خورده و هنوز تکمیل نشده است، خواستار افتتاح هر چه زودتر این پروژه شد.

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین هم گفت: قزوین مشکلات زیادی دارد هنوز راه‌های زیادی خاکی است و امیدواریم این سفر به رفع بخشی از مشکلات کمک کند.

