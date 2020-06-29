۲۷۰۰۰دانش آموز محروم از شاد/مدارس به اینترنت رایگان متصل می شوند

احسان گوهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه بازگشایی مدارس، اظهارکرد: در سال تحصیلی قبل، دانش آموزان گلستانی به دلیل برخی از محدودیت ها از جمله عدم پوشش اینترنتی در روستاها نتوانسته اند از سامانه شاد استفاده کنند.

گوهری راد اضافه کرد: جلساتی با مخابرات و فناوری اطلاعات استان داشتیم و مقرر شده قبل از شروع سال تحصیلی همه مدارس به صورت رایگان به شبکه اینترنت متصل شوند.

وی افزود: بنابراین بستری در مدارس فراهم شده تا دانش آموزشی که شرایط استفاده از شاد را ندارد، از این فضا استفاده کنند.

گوهری راد ادامه داد: همچنین طبق تفاهمنامه با وزارت صمت مقرر شده که تجهیزات سخت افزاری برای ارتباطات مجازی از طریق شرکت های کشوری با قیمت پایین و شاخص های خاص تأمین شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: حدود ۲۷ هزار دانش آموز گلستانی شرایط استفاده از شاد را نداشته و می توانند از این فرصت به وجود آمده استفاده کنند.

وی بر پررنگ تر شدن نقش خیران و رادیو و تلویزیون تأکید کرد و گفت: در مناطق روستایی که نتوانند از این امکانات استفاده کننده طرح های مختلفی مانند زوج و فرد کردن کلاس ها و یا بازگشایی مدارس سه روز در هفته و غیره در دست بررسی است که تصمیم گیری ها اعلام خواهد شد.

ثبت نام کتاب

گوهری راد بیان کرد: برای بازگشایی مدارس اقداماتی همچون ساماندهی فضا، دانش آموزان و نیروی های انسانی در دست اقدام است که روال عادی خود را طی می کند.

وی افزود: سنجش دانش آموزان پایه اول دبستان از ۲۴ تیرماه در دستورکار داریم و نوبت دهی آن هم از ۱۰ تیر آغاز می شود.

گوهری راد در خصوص کتب دانش آموزان گفت: ثبت نام کتاب های میان پایه تا دوم تیر انجام شد و حدود ۹۸ درصد دانش آموزان ثبت نام کرده و حدود سه هزار نفر هم باقی مانده اند که در لکه گیری نهایی باید وارد شوند.

وی بیان کرد: از دوم تیرماه ثبت نام کتاب پایه اول شروع شده است تا کتب خود را به موقع تحویل بگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان اضافه کرد: در تجهیز مدارس کمیته های ششگانه داریم که یکی از آنها نوسازی مدارس است تا تجهیز و نوسازی مدارسی که از نظر فیزیکی مشکل دارند را انجام دهد.

گوهری راد عنوان کرد: برای شروع تحصیلی هم چند فرضیه مطرح است و باید دید چه تاریخی نهایی می شود.

وی بیان کرد: فرمانداران در شهرستان به عنوان رئیس پروژه مهر شهرستان و استاندار هم رئیس پروژه مهر استان مطرح شده و هماهنگی بازگشایی مدارس توسط آنها انجام می شود.