«محمد علی الحوثی» از نقش «گریفیتس» در یمن انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن به مواضع اخیر «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی با انتشار یک پُست توئیتری نوشت: سلسله بحران های پیاپی دلیل اصلی طفره رفتن از پذیرش راه حل های واقعی است.

این مقام یمنی در ادامه توئیت خود یادآور شد: اگر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به دنبال آن است تا دستاوردی به دست آورد باید بداند که کشورهای متجاوز تنها توهم را پیشنهاد می کنند و نه صلح و ثبات را.

الحوثی ادامه داد: این وضعیت موجب شده تا گریفیتس در «دور باطل» گرفتار شود و هیچ دستاوردی نداشته باشد.