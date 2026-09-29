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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

عراق: مأموریت ائتلاف بین‌المللی روز چهارشنبه رسماً پایان می‌یابد

عراق: مأموریت ائتلاف بین‌المللی روز چهارشنبه رسماً پایان می‌یابد

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد مأموریت ائتلاف بین‌المللی فردا (چهارشنبه ) و پس از دستیابی به تفاهماتی، رسماً پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صباح النعمان در گفتگو با شبکه الجزیره قطر گفت: نیروهای آمریکایی از عراق خارج شده و به کشور خود یا پایگاه‌هایی در کشورهای همسایه منتقل شده‌اند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت، یک اصل اساسی است و دولت برای مهار گروه‌های مسلح تلاش کرده است.

به گفته وی، هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای دولتی وجود ندارد.

وی با اشاره به گروه‌هایی که تحویل سلاح را به خروج ائتلاف مشروط کرده بودند، گفت بغداد به دیدگاه آنها احترام گذاشته است.

او همچنین اعلام کرد سه گروه بزرگ تمام سلاح‌های خود را به دولت تحویل داده‌اند و برخی گروه‌های دیگر نیز با نام‌های جدید به حشد الشعبی خواهند پیوست.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادامه گفت نیروهای ترکیه نیز در مرحله‌ بعدی از منطقه بعشیقه خارج خواهند شد.

کد مطلب 6963026

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