صادرات ملیله زنجان به عمان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی زنجان، امیر ارجمند گفت: به منظور ایجاد و گسترش صادرات مدیریت شده محصولات صنایع دستی و فناوری‌های مرتبط با این هنر ماندگار با محوریت ملیله زنجان و نیز معرفی زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله طرفین این تفاهم‌نامه توافق شده است.

وی اظهار کرد: در راستای همین موضوع با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و دولتی، اولین مرکز مدیریت صادرات محصولات صنایع دستی با محوریت ملیله زنجان در کشور عمان را ایجاد کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، با اشاره به اینکه همکاری در ایجاد مرکز مدیریت صادرات محصولات صنایع دستی با محوریت ملیله زنجان در کشور عمان به منظور نمایش، فروش، معرفی و جذب سرمایه‌گذار، ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات صنایع دستی با محوریت ملیله زنجان از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است، گفت: برگزاری مراسم جشنواره بین‌المللی سالانه ملیله زنجان با انتخاب و معرفی ملیله برتر سال، برگزاری سمینار و کارگاه علمی و تخصصی بین‌المللی ملیله، برنامه‌ریزی برای پذیرش هیأت‌های تجاری از عمان و اعزام به ایران–زنجان نیز از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.

ارجمند تصریح کرد: این تفاهم‌نامه منجر به حمایت‌های بیشتر از صنایع‌دستی استان، هنرمندان این حوزه و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان می‌شود و به معرفی هرچه بیشتر صنایع دستی کمک می‌کند.