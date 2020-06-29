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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵

ویژه کارگران سراسر کشور؛

پیش ثبت نام آموزش‌های غیرحضوری کوتاه مدت قرآن آغاز شد

پیش ثبت نام آموزش‌های غیرحضوری کوتاه مدت قرآن آغاز شد

پیش ثبت نام آموزش‌های غیرحضوری کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح خوش مشرب، مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر گفت: پیرو مصوبه شورای آموزش دارالقرآن خانه کارگر پیش ثبت نام شانزدهمین دوره آموزش کوتاه مدت علوم قرآن ویژه کارگران سراسر کشور در سال ۹۹ آغاز شد.

فلاح افزود: این دوره‌های آموزشی به صورت دوره‌های کوتاه مدت یک ماهه و در رشته‌های روخوانی، مفاهیم و تفسیر، حفظ و احکام به صورت کاملاً غیرحضوری و به شکل تلفنی در سراسر کشور برگزار می‌گردد.

مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر در پایان سخنانش اظهار کرد: این آموزش‌ها به صورت رایگان برگزار می‌شود و کارگران به همراه خانواده‌های خود می‌توانند تا ۱۳ تیرماه جهت ثبت نام عدد ۹ را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند یا از طریق سایت دارالقرآن خانه کارگر به نشانی www.ketabequran.ir اقدام کنند.

کد مطلب 4961266

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