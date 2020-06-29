به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح خوش مشرب، مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر گفت: پیرو مصوبه شورای آموزش دارالقرآن خانه کارگر پیش ثبت نام شانزدهمین دوره آموزش کوتاه مدت علوم قرآن ویژه کارگران سراسر کشور در سال ۹۹ آغاز شد.
فلاح افزود: این دورههای آموزشی به صورت دورههای کوتاه مدت یک ماهه و در رشتههای روخوانی، مفاهیم و تفسیر، حفظ و احکام به صورت کاملاً غیرحضوری و به شکل تلفنی در سراسر کشور برگزار میگردد.
مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر در پایان سخنانش اظهار کرد: این آموزشها به صورت رایگان برگزار میشود و کارگران به همراه خانوادههای خود میتوانند تا ۱۳ تیرماه جهت ثبت نام عدد ۹ را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند یا از طریق سایت دارالقرآن خانه کارگر به نشانی www.ketabequran.ir اقدام کنند.
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