سیاست فدراسیون موتورسواری برنامه محوری و درآمدزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار ناظمی صبح دوشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسانجنوبی اظهار کرد: رشته موتورسواری و اتومبیلرانی به لحاظ داشتههای انسانی رشتهای بسیار ثروتمند است.
سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و موتورسواریز بیانکرد: باور من این است که در رشته موتورسواری و اتومبیلرانی با ایجاد درآمدهای پایدار و کمکهای فدراسیون اتفاقات بسیار خوبی برای آن رقم خواهد خورد.
ناظمی با اشاره به برگزاری آکادمی بینالمللی فدراسیون در روز پنجشنبه ادامه داد: آکادمی یک بسیج بینالمللی حوزه بزرگ آموزشی برای رقم خوردن اتفاقات بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه خیلی از استانها درخواست برگزاری کلاسهای آموزشی در رشته موتورسواری و اتومبیلرانی را دارند، گفت: در این رشته با ساختارسازی در راستای اجرای عدالت به دور از هرگونه حاشیه سازی اقدامات خوبی را رقم خواهیم میزنیم.
مشکلات ورزشکاران استانهای مرزی را درک میکنم
سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی و موتور سواریز اظهار کرد: من خودم در شهرستان فعالیت ورزشی کردهایم و میدانم که ورزشکاران دور از مرکز و به ویژه در استانهای مرزی با چه مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند.
ناظمی با بیان اینکه در حوزه مسائل فدراسیون تلاش کردهایم که کار میدانی انجام دهیم، بیانکرد: امیدواریم بتوانیم اقدامات بسیار خوبی را برای ورزشکاران و علاقمندان به این رشته در هر کجای ایران رقم زده و انگیزه برای آنان ایجاد کنیم.
وی با اشاره به مشکلات اعتباری فدراسیون اظهار کرد: با اعتبارات فدراسیون و تنها تکیه بر کمکهای دولتی نمیتوان این فدراسیون را اداره کرد.
سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و موتورسواریز بیانکرد: ساز و کار ما در فدراسیون نگاه درآمدزایی، برنامه محوری و ارزیابی هیأتها است.
ناظمی ادامهداد: هیأتهای استانی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در کنار مطالبهگری از فدراسیون باید برای خود شأن بازوی مشورتی قائل باشند.
وی با اشاره به اینکه در کنار طرح مشکلات در این رشته توسط هیأتها باید راهکار را نیز ارائه دهیم، افزود: باید در کنار منابع موجود، استفاده از تجربیات و همکاری همدیگر این رشته را هر سال چند گام به جلو ببریم.
سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و موتورسواریز گفت: هر کاری که ما برای جوانان این سرزمین به ویژه در استانهایی چون خراسانجنوبی انجام دهیم بسیار ارزشمند، گرانبها و بی شک دارای اجر معنوی است.
درخواست از روسای هیأتها برای انتصاب نائب رئیس زن
ناظمی با اشاره به اینکه به توانمندی مدیریتی بانوان بسیار اعتقاد داریم، اظهار کرد: از همه روسای هیئتها درخواست کردهام که یک نائب رئیس زن معرفی کنند.
وی یادآور شد: امیدوارم شاهد روزی باشیم که جمع زیادی از جوانان باانگیزه و توانمند در استانها با رعایت مسائل ایمنی در رشته موتورسواری و اتومبیل رانی فعال باشند و روزهای بسیار خوبی برای این رشته رقم بخورد.
سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و موتورسواریز با تأکید بر اینکه فرصت آزمون و خطا نداریم، گفت: در این راستا اگر گذشتگان در این رشته کار خوبی را شروع کردهاند ادامه دهید و اشتباهات آنان را تصحیح کنید.
گفتنی است در این جلسه سامان اکبرپور برای چهار سال به عنوان رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیل رانی خراسانجنوبی انتخاب شد.
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