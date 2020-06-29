برگزاری برنامه‌ تابستان سازمان فرهنگی هنری باعنوان «روی خط زندگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا فاطمیانپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری گفت: برنامههای فصل تابستان با هدف پر کردن اوقات فراغت در قالب برنامههای آموزشی و سرگرمی در فضای مجازی و حقیقی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.
وی افزود: دهکده تفریحی آموزشی «نوجوان+» با هدف آموزش، مهارتآموزی، استعدادیابی و ایجاد فضای نشاط و سرگرمی ویژه نوجوانان پسر ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار میشود. علاقهمندان برای شرکت در این برنامه میتوانند با مراجعه به مراکز سازمان فرهنگی هنری در مناطق ۲۲ گانه تهران ثبتنام کنند.
فاطمیان پور به جشنواره بازیهای تفریحی و رقابتی «شیش و هفت» اشاره کرد و گفت: این جشنواره ویژه خانوادهها در روزهای پنجشنبه و جمعه در چهار فرهنگسرای؛ اشراق، رازی، خاوران و ولا برگزار میشود. این جشنواره در قالب بازیهای فکری، بازیهای ورزشی و سلامت، بازیهای آبی و بازیهای ابتکاری اجرا میشود. همچنین «عصرانههای شادی» از دیگر برنامههای فصل تابستان است که در قالب غرفههای نشاط و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان برپا میشود.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در ادامه تشریح برنامههای فصل تابستان به اردوهای علمی و آموزشی «گشتآور» اشاره کرد و گفت: این برنامه با رویکرد استعدادیابی و آشنایی با فناوری در سطح پارکهای علمی و مراکز شناختی این سازمان، دانشگاهها و کارخانهها اجرا میشود. همچنین برنامه مراکز علمی و صنعتی در فضای مجازی به مخاطبان معرفی میشود.
وی افزود: به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ویژه برنامه «آب و آئینه» در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه زوجینی که کمتر از پنج سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد، اجرا میشود. همچنین شب شعری با عنوان «ترامپیت» با هدف هجو سیاستهای خصمانه دولت آمریکا با حضور شاعران طنز برگزار میشود.
فاطمیانپور به برنامههای حوزه کتاب و کتابخوانی با عنوان «ک....تابستان» اشاره کرد و گفت: برنامههای متنوعی با محوریت کتاب برگزار میشود که از جمله آنها میتوان از «پاتوق کتاب»؛ معرفی، رونمایی و نقد کتاب و انتشار پادکست و کلیپ با موضوع کتاب، «اتوبوس کتابگرد هدهد» اجرای برنامههای متنوع در مناطق کم برخوردار، جام باشگاههای کتابخوانی کودکان و نوجوانان با راهاندازی ۱۰۰ باشگاه کتابخوانی، مسابقات کتابخوانی مجازی با موضوعات مناسبتی مانند دهه کرامت، دهه ولایت، محرم و… نام برد.
وی افزود: همچنین در روز خبرنگار برنامهای با عنوان «کتاب خبرنگار» با تجلیل از خبرنگاران فعال در فرهنگ کتابخوانی و رونمایی یا معرفی یک کتاب از خبرنگاران برگزار میشود. برنامه «یک دقیقه با خالقین قصهها» تولید کلیپهای کوتاه با حضور نویسندگان کودک و نوجوان، مسابقات کتابخوانی مجازی، پویش مردمی کتابخوانی با عنوان «کتاب پارک تهران» به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به وطن، برنامه «کتابگراف رهتوشه»، تولید آثار گرافیکی با موضوع معرفی نویسنده و پیشنهاد سیر مطالعاتی و جشنواره «کرونا: آزمونی برای دنیا» در بخشهای شعر، طرح، دلنوشته و متن ادبی از دیگر برنامههای حوزه کتابخوانی است.
فاطمیانپور در پایان گفت: همچنین در دهه کرامت برنامههای مختلفی با عنوان «گوهرشاد» توسط این سازمان برگزار میشود. برنامه «دختر بابا» با هدف بالا بردن کیفیت ارتباط دختر و پدر به عنوان عامل مهم در ایجاد خانواده مستحکم در آینده، ایجاد آگاهی در نقش واقعی پدر در قالب اردوی یک روزه برای دختران بین ۱۲ تا ۱۵ سال به همراه پدران خود برگزار میشود.
وی افزود: اجرای برنامه در میدان آئینی امام حسین (ع) با عنوان «طراوت بهشت» از دیگر برنامه پیشبینیشده سازمان فرهنگی هنری در دهه کرامت است. در این جشن که به مدت ۳ شب در میدان امام حسین (ع) برگزار میشود، ایستگاههای فرهنگی، ورزشی و سلامت برپا میشود و اجرای بازیهای بومی محلی و استقرار اتوبوس کتابگرد هدهد از دیگر برنامهها در این جشن خواهد بود. جشن طراوت بهشت در روزهای ۳، ۱۲ و ۱۳ تیر ماه برگزار میشود.
فاطمیانپور بیان کرد: همچنین پویش مشاعره «برگ و باران» از ۱۰ تا ۱۳ تیر در فضای مجازی برگزار میشود. در این پویش چند تن از شاعران آئینی و نامی کشور ابیاتی در وصف امام رضا (ع) سروده و شاعران بعدی ادامه شعر را میسرایند. کتاب «دختران آفتاب» توسط دختران نوجوان و جوان مخاطب خانههای فرهنگ مشارکتی به صورت مجازی همخوانی میشود. اجرای روایتگری با موضوع امام رضا (ع) و شهدا و انتشار آن در فضای مجازی و اجرای سه مجلس شبیه خوانی، شامل ورود حضرت معصومه (س) به قم و معجزات امام رضا (ع) از دیگر برنامههای این سازمان در دهه کرامت است. پویش «گنبد طلا» اجرای لباهنگ روی سرودههایی با محوریت امام رضا (ع) است. زمان برگزاری این پویش از ۵ تا ۱۳ تیر ماه است و در پایان به برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.
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