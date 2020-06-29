خسارات مزارع پرورش ماهیان سردآبی با واکسن ایرانی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، یکی از خطرات راه‌اندازی کسب‌وکار پرورش ماهی در دنیا مرگ‌ومیر این موجودات آبزی است. اتفاقی که خسارات زیادی به کارآفرینان تحمیل می‌کند. اما با تولید واکسن دوگانه‌ «استرپتوکوکوزیس» این مشکل مرتفع شده و ماهیان سردآبی در مقابل مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر مصون شدند.

یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده این واکسن کاربردی در صنعت آبزی‌پروری از سال ۸۴ کارهای تحقیقاتی را آغاز کرد و پس از ۶ سال موفق به تولید صنعتی آن شد.

« استرپتوکوکوزیس » بیماری مهم صنعت آبزی‌پروری به ویژه در گونه ماهی « قزل‌آلا رنگین کمان » است که در طول چند سال گذشته باعث مرگ‌ومیر تعداد بسیاری از این نوع ماهی شده است. با ساخت داخلی واکسن دوگانه‌ استرپتوکوکوزیس، این بیماری از بین می‌رود.

به گفته احمد عرفان‌منش مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یک گونه مهم اقتصادی‌ است که در ایران و دیگر کشورهای دنیا پرورش داده می‌شود، بنابراین کنترل و جلوگیری از مرگ‌ومیر ناشی از بیماری استرپتوکوکوزیس که نسل این‌گونه از ماهی را تهدید می‌کند مهم است.

وی افزود: این محصول ایران‌ساخت در بیش از ۲۰ مزرعه آبزی‌پروری در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. خسارت کلی ناشی از این بیماری در حدود ۱۰ درصد از حجم تولیدات کشور است، که اگر این عدد را از میزان تولید در کشور (۱۶۰ هزار تن در سال) کم کنیم، میزان خسارت به وجود آمده عدد قابل توجه‌ای خواهد بود.

وی ادامه داد: بیماری استرپتوکوکوزیس یک بیماری باکتریایی است که در بین بیشتر ماهی‌های پرورشی شیوع دارد. این بیماری خسارات سنگینی به صنعت پرورش ماهی وارد می‌کند. در کشورهای پیشروی پرورش ماهی، واکسن استرپتوکوکوزیس یکی از واکسن‌های اجباری است.

وی عنوان کرد: صنایع پرورش دام کشور ما نیاز زیادی به نهاده‌های وارداتی دارند. صرفه‌جویی در واردات این اقلام و کاهش دوره پرورش و هزینه‌های دارو اهمیت اقتصادی غیرمستقیم تولید واکسن را ۱۰ برابر می‌کند.