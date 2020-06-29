آغازثبت نام فعالیت های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، علی بینش با اعلام این مطلب گفت: به منظور تسهیل در بهرهمندی کودکان و نوجوانان از خدمات کانون و رفاه حال خانوادهها امسال برای اولین بار کارگاههای تخصصی فرهنگی هنری ادبی کانون در دو سطح حضوری و آنلاین برگزار میشود.
وی تصریح کرد: کودکان و نوجوانان علاقهمند به حضور در کارگاههای تخصصی آنلاین تا ۱۵ تیر ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت kpf.ir و علاقهمندان به حضور در کارگاههای تخصصی حضوری با مراجعه به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، با ثبت نام در این کارگاهها از دهها عنوان دوره جذاب فرهنگی هنری و ادبی بهرهمند شوند.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان افزود: کارگاههای تخصصی آنلاین با حضور اساتید برجسته و مجرب استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
بینش با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از مواد ضد عفونی کننده و ماسک و نیز پذیرش محدود برای ثبت نام علاقهمندان دراین فعالیتها را مورد تاکید قرار داد و در عین حال افزود: با این حال فعالیت این مراکز فرهنگی هنری، در شرایط خاص تابع تصمیمات ستاد استانی مقابله با کرونا خواهد بود.
وی همچنین با اشاره پیشبینی نزدیک به ۴۰۰ کارگاه فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اسلامی در مراکز کانون استان و آمادگی این مراکز فرهنگی هنری برای ثبت نام کودکان و نوجوانان علاقهمند در کتابخانههای کانون تصریح کرد: فعالیتهای عمومی مراکز فرهنگی هنری کانون شامل هشت فعالیت کتاب محور از جمله امانت کتاب، بحث کتاب، آشنایی با قرآن واحادیث، مهارتهای خوب گفتن و خوب شنیدن و خوب گفتن (قصه گوئی) خواهد بود.
بینش ایجاد نشاط و شادابی و تقویت روحیه کودکان و نوجوانان، غنیسازی اوقات فراغت و کشف و پرورش استعدادهای هنری و ادبی از بین کودکان و نوجوانان را ازجمله اهداف برگزاری فعالیتهای ویژه تابستان عنوان کرد.
مدیر کل کانون استان آذربایجان شرقی اجرای فعالیتهای مشترک با دفاتر تسهیل گری استانداری در مناطق محروم را از دیگر برنامههای کانون در فصل تابستان عنوان کرد.
گفتنی است علاقهمندان به استفاده از خدمات و فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت kpf.ir یا مراکز فرهنگی هنری کانون در تبریز و دیگر شهرهای استان مراجعه کنند.
نظر شما