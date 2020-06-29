به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح امروز در یک برنامه رادیویی درباره ساخت خانههای ۲۵ متری گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ گاه چنین طرحی نداشته است. ما به هیچ وجه من الوجوه چنین طرحی نداشته ایم. طبق طرح جامع مسکن در الگوی مصرف مسکن، واحد مسکونی زیر ۷۵ متر در طرح جامع جایی ندارد. اگر کسی چنین ادعایی کرده، ما نبوده ایم و آن را تأیید نمیکنیم.
وی درباره اجاره پشت بامها افزود: من چنین چیزی نشنیده ام. بعید می دانم که صحت داشته باشد. چنین اخبار ضدانقلابی در فضای مجازی زیاد دیده میشود. از مردم میخواهم که وقتی در فضای مجازی فعالیت میکنند، هر خبری را بازنشر نکنند بلکه اصل و اصالت خبر را بررسی کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: روز گذشته در جایی دیدم که از قول من اعلام شده بود وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که قرار است یک خانه را به دو خانوار بدهیم. این حرف یک دروغ بزرگ است. واقعاً متأسفم که چنین اخباری منتشر میشود.
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