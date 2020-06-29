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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۰

متعاقب اظهارات مداخله جویانه؛

سفیر آمریکا در بیروت به وزارت خارجه لبنان احضار شد

سفیر آمریکا در بیروت به وزارت خارجه لبنان احضار شد

پس از اینکه وزیر خارجه لبنان روز گذشته اعلام کرد که سفیر آمریکا در لبنان را احضار کرده است؛ منابع لبنانی از ورود وی به ساختمان وزارت خارجه لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، النشره از ورود «دورتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت به ساختمان وزارت خارجه لبنان خبر داد.

این در حالی است که روز گذشته منابع لبنانی اعلام کردند که وزارت خارجه لبنان، دورتی شیا سفیر آمریکا در بیروت را احضار کرده است.

این منابع بیان کرده بودند: ناصیف حتی وزیر خارجه لبنان، دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان را احضار کرده است و ساعت ۳ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی لبنان با وی ملاقات خواهد کرد تا مراتب اعتراضات لبنان را به مداخله گری وی در امور لبنان به وی ابلاغ کند و اینکه این سفیر طبق معاهده وین حق دخالت در امور داخلی کشور دیگر را ندارد و حق ندارد گروهی از لبنانی ها را علیه گروه دیگری از لبنانی ها که در قدرت مشارکت دارند، تحریک کند.

گفتنی است که اظهارات مداخله جویانه سفیر آمریکا در لبنان اخیراً تشدید شده است.

کد مطلب 4961579

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