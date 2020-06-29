به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست شورای هماهنگی اقتصادی این وزارتخانه، اظهار کرد: سن متوسط مدیران در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی بیش از ۱۲ سال کاهش یافته است.

وی جوانگرایی و نخبه گرایی را یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای بهره وری سازمانی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه تحقق این هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی عادلانه برای انتخاب بهترین نیروها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت خروج زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هدف ما در آینده است. برای تحقق این هدف، تاکنون ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی عرضه شده است.

شریعتمداری افزود: علاوه بر تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه که از قبل وجود داشت، ویروس کرونا نیز امسال به آن اضافه شد که لزوم توجه بیشتر به مسائل اقتصادی را دوچندان می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران تنها کشوری است که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتهاست افزود: تأثیر کاهش تقاضا بر زنجیره عرضه و ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد جهانی و در نهایت تأثیر آن بر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا مسأله‌ای غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای پژوهشی اقتصادی درباره تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از کرونا، اظهارکرد: در حوزه‌های مرتبط با کالا و خدمات اثرگذاری کرونا در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ کشورهایی که بیشتر در زنجیره خدماتی مانند گردشگری فعالیت داشته اند، بیشتر آسیب دیده اند.

شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی مبنی بر اثرگذاری ۴۰ درصدی شیوع کرونا بر تجارت جهانی، اضافه کرد: این رقم بسیار قابل ملاحظه است که می‌تواند تأثیری جدی بر بازارهای اقتصاد ایران هم داشته باشد. بر همین اساس توجه به بنگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

کاهش ۴۰ درصدی شاخص سرمایه گذاری خارجی در جهان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به حمایت از طرح‌های اشتغال آفرین از سوی معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز تاکید کرد و گفت که معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون باید برنامه جهش تولید خود را برای تحقق این شرایط آماده کنند.

تاکید بر ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی

شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استقرار کامل هرچه سریع‌تر سامانه هوش تجاری «BI» در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ همه بنگاه‌های اقتصادی مکلف به رعایت اصول شفافیت مکلف هستند که تولید داده و انتشار آن در سطح عموم از اصلی ترین شاخص‌های تحقق این شفافیت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت اقتصادی و پاک دستی در اداره امور، اظهار کرد: این موضوع جز مسائل غیرقابل اغماض است و هیچ عذری برای دسترسی غیرعادی به منابع قابل قبول نیست.

وی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب را یکی از موضوعات مهم در اداره امور دانست و گفت: برای این مساله برنامه ریزی کرده ایم تا نظام درست حاکمیت شرکتی پیاده و عملیاتی شود.

جهش تولید، صرفاً به معنای رشد تولید نیست

شریعتمداری با بررسی موضوع شعار سال «جهش تولید» گفت: جهش تولید صرفاً به معنای رشد تولید نیست، منظور از جهش تولید رشد خارق العاده در تولید بنگاه‌های اقتصادی است؛ از همین جهت اصلاح ساختار مالی وانسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه، اصلاح نظام مدیریت و تصمیم گیری، ساختار فنی، بازاریابی و فروش محصول و استفاده از سازوکار تأمین مالی بازار سرمایه از جمله موضوعاتی هستند که تحقق «جهش تولید» را رقم می‌زنند.

شریعتمداری، به روز بودن حسابرسی شرکت‌های اقتصادی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: همه مجامع قانونی شرکت‌ها باید به موقع انجام و تکالیف آن باید به صورت جدی پیگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای تبادلات دریایی با ونزوئلا تقدیر کرد و گفت: این افتخار ارزشمندی برای شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و البته ناخداهای کشتی‌های اعزامی است که با وجود تهدیدهای استکبار جهانی چنین کار بزرگی را انجام دادند.

