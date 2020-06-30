فعالیت ۱۰۲ معدن در قم/ حرکت بر ریل «جهش تولید»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هیفاء پردل: امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده است و اکنون با گذشت بیش از ۳ ماه از سال ۹۹ مسئولان اجرایی استان برای تحقق این شعار در برنامه‌ریزی هستند.

سال گذشته که به نام رونق تولید مزین بود قدم‌هایی برای رونق دادن به تولید داخلی از سوی مسئولان و برخی واحدهای تولیدی برداشته شد اما تا رسیدن به مقصد مطلوب راه زیادی در پیش است.

سال گذشته برای تحقق شعار رونق تولید تلاش‌هایی شد که می‌توان مهم‌ترین دستاوردهای آن را برگزاری جلسات مستمر و هفتگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برگزاری سه‌شنبه‌های اقتصادی با حضور استاندار و مسئولان اقتصادی استان در واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی، عزم استانی برای تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و احیای واحدهای صنعتی راکد و جذب سرمایه‌گذار برای این واحدها را نام برد.

هرچند این دستاوردها برای صنعت و تولید استان مؤثر بود ولی برای رسیدن به یک اقتصاد پویا باید برخی موانع را از سر راه واحدهای تولیدی برداشت از جمله، مشکلات نقدینگی، دلال بازی و هم‌چنین تزریق سرمایه و حمایت از بخش معادن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درآمدزایی آن می‌تواند اقتصاد استان را پویا سازد.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در دو ماهه اول سال ۹۹ بیش از ۵۹ مصوبه داشته که ۲۱ مصوبه آن انجام و ۳۸ مصوبه دیگر هم در دست اجرا است و در این مدت هم برای ۱۰۵ واحد صنعتی استان مبلغ ۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید مصوب و به بانک‌های عامل معرفی و تاکنون سه هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال بدون پرداخت مستقیم پرداخت شده است.

با توجه به ظرفیت‌های معادن استان ۱۸۱ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر و از این تعداد ۱۰۲ معدن فعال با اشتغال یک هزار و ۲۹۶ نفر در حال فعالیت است.

حرکت قم به سوی جهش تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در دوماهه نخست سال ۹۹ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم ۵۹ مصوبه داشته که ۲۱ مصوبه آن اجرا و ۳۸ مصوبه در دست اقدام است.

محمود سیجانی می‌افزاید: در این مدت تعداد ۱۰۵ واحد صنعتی به مبلغ ۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید مصوب و به بانک‌های عامل معرفی و تاکنون سه هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید بدون پرداخت مستقیم پرداخت شده است؛ در مجموع در سه بخش صنعت، جهاد کشاورزی و گردشگری رونق تولید و انتقالی سال ۹۷ و مستقیم مبلغ ۶ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: تاکنون خوشه‌های صنعتی شناسایی شده در استان عبارت هستند از فرش، کفش ماشینی، سنگ، پسته و انگشترسازی، پوشاک و سیمان هم‌چنین فناوری اطلاعات و محصولات پلاستیکی و خوشه‌های صنعتی پیاده‌سازی شده یا در حال اجرا شامل فرش، کفش ماشینی و سنگ، مبلمان و چوب و سوهان می‌باشد.

در دوماهه نخست امسال کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم ۵۹ مصوبه داشته که ۲۱ مصوبه آن اجرا و ۳۸ مصوبه در دست اقدام است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بخش معادن استان قم بیان می‌کند: طی دو ماه نخست سال ۹۹ در حوزه معادن سازمان با ثبت پهنه‌های اکتشافی، شرکت ملی مس در پهنه حوض سلطان برای اکتشاف مس و سازمان ایمیدرو دو پهنه مشترک با استان‌های مجاور در غرب و جنوب غربی قم به مساحت ۴۵۰ کیلومتر مربع و سازمان زمین شناسی محدوده‌های حاصل از پهنه ژئوفیزیک جهت اکتشاف طلا و فلزات آهن جزو پیگیری‌های برنامه‌های رونق تولید استان است.

وی می‌افزاید: به طور کلی تعداد ۱۸۱ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که از این تعداد ۱۰۲ معدن فعال با زمینه اشتغال یک هزار و ۲۹۶ نفر با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۸ میلیارد ریال و با استخراج ۱۵۸ هزار و ۴۳۷ تن دارای بهره‌بردار بوده و در حال فعالیت می‌باشند؛ هم‌چنین ۴۸ فقره معدن در لیست مزایده قرار دارد.

احیای ۵ معدن راکد

سیجانی عنوان می‌کند: با پیگیری برنامه‌های رونق تولید در بخش معدن استان و برگزاری شورای هماهنگی فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس در استان با حضور اعضای ستادی شورا برای فعال سازی چهار معدن که در سال ۹۸ غیرفعال بودند به مدار فعالیت معدنی بازگشتند.

وی بیان کرد: جلسه شورای معادن به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که یک فقره پروانه اکتشاف و صدور یک گواهی کشف به همراه صدور ۵ فقره مجوز برداشت با میزان برداشت ۳۱۰ هزار و ۴۰۰ تن و اشتغال ۳۰ نفر در این جلسه تصویب شد.

شاخص‌های کلان اقتصادی استان قم در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار داشت: شاخص‌های اصلی استان قم در بخش صنعت ارزش افزوده ۳۰ هزار ۹۶۷ میلیارد ریالی دارد که سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده استان ۲۰ درصد و هم‌چنین ارزش افزوده معدن استان ۳۳۶ میلیارد ریال است.

وی می‌گوید: سهم ارزش افزوده بخش معدن از کل استان ۲۲ دهم درصد و ارزش افزوده بخش تجارت استان ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است که ارزش افزوده از کل استان در این بخش ۴۱ درصد است.

به گفته سیجانی، سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت کل کشور یک درصد و میزان اشتغال‌زایی در این بخش به ترتیب در بخش معدن، یک هزار و ۴۸۸ نفر و صنعت، ۵۶ هزار و ۵۸۷ و تجارت هم ۸۹ هزار و ۴۷۵ است و سهم اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت استان قم از کل کشور فقط یک و نیم درصد است.

گفتنی است، در قم ۷ شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر و سلفچگان، محمودآباد، ثامن الائمه (ع) و قنوات و فناوری اطلاعات به همراه ۴ ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود وجود دارد که آخرین آمار حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال است.