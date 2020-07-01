شاخص کل ۱.۶ میلیون واحد را رد کرد/ رشد بی سابقه ۳.۴ درصدی بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بازار سرمایه لحظاتی پیش با رشد ۳.۴ درصدی و افزایش ۵۳ هزار و ۵۲۰ واحدی، رکورد یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی را به ثبت رساند و از این رقم نیز عبور کرد.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحدی به رقم ۴۶۳ هزار و ۲۳۷ واحد رسید.

ارزش بازار در یک ساعت طی شده از آغاز معاملات امروز (چهارشنبه ۱۱ تیرماه) به حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان رسید و ۵۶۱ هزار و ۳۴۴ فقره معامله نیز در این یک ساعت انجام شده است که ارزش آنها ۵,۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نماد فارس با رشد ۴۵۷۳ واحدی، فولاد با ۴۴۵۹ واحد و فملی با ۳۹۷۱ واحد، بیشترین تأثیر را در رشد شاخص در یک ساعت معاملات داشته است.

نمادهای بانکی نیز تقریباً در همه نمادها توانسته‌اند به سقف مثبت ۵ درصدی دامنه نوسان برسند و پس از آن شرکت‌های سیمانی با رشد ۲ تا ۴ درصدی در ارزش سهام در معاملات امروز بیشترین بازدهی را داشته‌اند.

شرکت‌های پتروشیمی نیز بین یک تا سه درصد رشد قیمت سهام در معاملات امروز جزو گروه‌های پربازده به حساب می‌آیند.