برگزاری گرامیداشت چهملین سالگرد دفاع مقدس با شعار «ما قوی هستیم»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای ستاد مرکزی گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس کشور با حضور سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سردار جعفری مدیرعامل باغ موزه دفاع مقدس و دبیر ستاد چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس پیش از ظهر امروز یازدهم تیرماه ۱۳۹۹ در تالار قصرشیرین باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

سردار کارگر در این برنامه از «ما قوی هستیم» به عنوان شعار گرامیداشت این هفته یاد کرد و گفت: این شعار متناسب با وضعیت شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.

وی با مقایسه وضعیت کشورمان در سالهای وقوع جنگ تحمیلی و شرایط کشورمان در حال حاضر اظهار کرد: ما کشوری بوده ایم که حتی در زمینه استفاده از سیم خاردار نیز متکی به واردات بودیم اما امروزه شاهدیم که کشورمان حتی در زمینه ساخت سلاح های پیشرفته نیز برای سایر کشورها به یک الگو تبدیل شده است. همچنین در علوم مختلف و سلول های بنیادی نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به دیداری که ستاد راهیان نور در ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۹۵ با مقام معظم رهبری داشت گفت: ایشان در این دیدار از ایام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به عنوان ایام الله یاد کردند و دفاع مقدس را همواره یک سرمایه و ثروت دانستند که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد.

وی درباره سیاست ها و راهبردهای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس توضیح داد: تاکید دفاع مقدس در بیداری اسلامی و پیروزی های حوزه مقاومت بر نظام سلطه و تروریسم آمریکایی- صهیونیستی با تاکید بر نقش و مکتب شهید والامقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی مهمترین رویکرد ما در برگزاری هفته گرامیداشت دفاع مقدس خواهد بود. همچنین بهره گیری از ظرفیت سازمانها، ادارات، نهادهای لشگری و کشوری و موسسات مردم نهاد، توجه به کیفیت و اثربخشی برنامه ها، پرهیز از اسراف و هزینه های غیرضروری، اطلاع رسانی و پوشش گسترده، بهره گیری مناسب از ظرفیت فضای مجازی و رسانه های جمعی و تدوین و انتشار دستاوردهای دفاع مقدس از دیگر سیاست ها و راهبردهای ما در این زمینه خواهد بود.

کارگر سپس با بیان اینکه تمامی برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در ۴۳ هفته برنامه ریزی شده است به بیان مهمترین برنامه ها پرداخت و افزود: هزار و ۵۸ برنامه در نیروهای مسلح، ۵۱۰ برنامه در وزارتخانه ها و ۲ هزار و ۳۲۱ برنامه در ستادهای استانی و شهرستانی و در مجموع ۳ هزار و ۸۸۹ برنامه شاخص در این مدت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در خلال این برنامه ها ۹۲۳ عنوان کتاب و کتاب صوتی رونمایی می‌شود.

برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی و هنری، غبارروبی و عطرافشانی ۱۹ هزار گلزار شهدا، برگزاری بیش از هزار و ۹۶۱ برنامه یادواره شهدا، تجلیل از ایثارگران و خانواده های شهدا، برگزاری بیش از ۸۹ جشنواره ادبی و هنری، تولید و پخش ۳۵۲ برنامه مستند نمایشی و تولید ۹۲۴ کلیپ، تیزر، موشن گرافی و اینفوگرافی با موضوع دفاع مقدس از جمله برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس خواهد بود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از افتتاح ۱۱ موزه دفاع مقدس تا پایان سال خبر داد و گفت: برگزاری ۳۴ مراسم تجلیل از پرستاران نمونه و مدافعان سلامت توسط ارتش، افتتاح ۴ هزار پروژه عمرانی و اجتماعی بنام شهدا توسط سپاه، تجلیل از ۱۲۰ فرمانده دفاع مقدس در نیروی انتظامی، برگزاری جشنواره ملی کتاب سال دفاع مقدس، رونمایی از کتاب دو واحد درسی دفاع مقدس برای مدارس و حوزه های علمیه از برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس است.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: قرار بر این است که اگر نتوانیم برنامه ای را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کنیم حتماً از ظرفیت فضای مجازی بهره بگیریم.

همچنین اکنون بیش از ۹۰ درصد اسناد دفاع مقدس از طبقه بندی خارج شده است و سعی می کنیم تمام اسناد تصویری و مکتوب که قابلیت انتشار دارند را به صورت مجازی منتشر کنیم.

سردار کارگر از ۶۵ پروژه مطالعاتی دفاع مقدس یاد کرد و گفت: این پروژه به تمامی دوران دفاع مقدس می پردازد و بر پایه آن مستند ۱۰۰ قسمتی با عنوان «معیار» ساخته می‌شود. امیدواریم تا پایان سال یک چهارم این مستند با همکاری صدا و سیما ساخته شود.

به گفته رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ۲۴ تیرماه همزمان با سالگرد آغاز جنگ ۳۳ روزه نمایشگاهی برای نمایش دستاوردهای دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.