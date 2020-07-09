ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور خارجه در واکنش به تلاش آمریکا با همراهی اروپا جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اظهار داشت: موضوع به این شکل است که اکنون مساله قرارداد برجام کاملاً به این تبدیل شده که ایران متعهد است تا تمامی تعهداتی که در برجام داده بود را مو به مو اجرا کند و طرف دیگر یعنی کشورهای اروپایی هیچ تعهدی برای اجرای تعهدات خود در برجام ندارند و سرنوشت برجام به اینجا ختم شده است.

وی عنوان کرد: اینکه می‌گویند باید حتماً برجام حفظ شود و ما متعهد به برجام هستیم معنایش این است که ایران باید تمام تعهدات خود را کامل انجام دهد و ما هم هیچ الزامی برای ایفای تعهدات خود نداریم و این وضعیت فعلی برجام است.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: ایران در این وضعیت باید چه کند؟ یک راه حل این است که وضعیت فعلی را ادامه دهد و ایران به تعهدات خود متعهد باشد اما طرف غربی تعهدات خود را اجرا نکند. راه دیگر این است که ایران تعهدات خود را کاهش دهد و این راهی است که جمهوری اسلامی آن را از کمتر از یک سال پیش در پیش گرفته است.

ایمانی اضافه کرد: ایران در راستای این تصمیم اعلام کرده است به تدریج تعهدات خود را کاهش می‌دهد. همچنین در مرحله آخر اعلام کرد هیچکدام از تعهدات اتمی خود را انجام نمی‌دهد. اما این هم تاکنون بازدارنده نبوده است به این معنا که اروپایی‌ها بیایند و به تعهدات خودشان متعهد باشند.

وی با تاکید براینکه اگر حتی وضعیت فعلی ادامه پیدا کند یعنی ایران تمام تعهدات خودش را نیز انجام دهد آنها هر از گاهی بهانه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن ایران پیدا می‌کنند، گفت: برای مثال می‌گویند باید دو نقطه از ایران را بازرسی اتمی کنیم و ایران باید اجازه دهد که در این صورت باز هم مدتی بعد مکان‌های دیگری را پیدا می‌کنند و درخواست می‌دهند. اگر ایران انجام ندهد، مانند یک ماه پیش مساله را به شورای حکام می‌برند و علیه ایران قطعنامه صادر می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: بنابراین یک وضعیت کاملاً پیچیده‌ای در موضوع برجام پیش آمده است به نحوی که اگر توافق برجام نبود حداقل ایران تعهدی برای اینکه صنایع اتمی خود را در حد مشخص نگه دارد، نداده بود زیرا اکنون هم شدیدترین تحریم‌ها را داریم؛ پس ما تحریم هستیم در حالی که تمام تعهدات برجامی خود را نیز انجام می‌دهیم.

ایمانی خاطرنشان کرد: راه حل چیست؟ به نظر می‌رسد ایران را در شرایطی گذاشتند که چاره‌ای ندارد جز اینکه تعهدات خود را در مساله برجام ملغی کند. شاید نامه‌ای که وزیر امور خارجه ما چند روز پیش به رئیس شورای اروپا ارسال کرد به همین منظور بود که اگر آنها تعهدات خود را انجام ندهند ایران هم تمام تعهدات خود را ملغی می‌کند و شاید هم از NPT خارج شود.

وی اضافه کرد: بنابراین ما در وضعیتی هستیم که باید تصمیم جدی بگیریم. ضمن اینکه اکنون نیز مساله پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی ایران است و آمریکایی‌ها به شدت دنبال این موضوع هستند.

این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: البته ما اگر بخواهیم از تعهدات برجامی خود خارج شویم مساله به کار افتادن مکانیزم ماشه را به همراه خواهد داشت که وتو روسیه و چین را هم نمی‌پذیرد و تحریم‌های سازمان ملل هم علیه ایران اعمال خواهد شد.

ایمانی گفت: اکنون مساله توافق برجام ما را به کوچه بن بستی رسانده است که نه می‌توانیم با این وضعیت ادامه دهیم و نه می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم و دست ما کاملاً از هر دو جهت بسته شده است.

وی تاکید کرد: شاید برخی از مسئولان ما نیم نگاهی به مساله انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا داشته باشند که بتواند تاثیری در این وضعیت به وجود بیاورد.