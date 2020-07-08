پیگیر تعهدات خریدار بیمارستان امام (ره) کرج هستیم

قدرت الله شمیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) کرج که در مزایده واگذار شده است، گفت: این بیمارستان در یک فرایند قانونی با برگزاری مزایده واگذار شده است و در حال حاضر خریدار تعهدات سنگینی دارد که نیازمند تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان بیمارستان و بازنشستگان باید به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند، گفت: در این صورت می‌توانیم به فعالیت دوباره بیمارستان امیدوار باشیم.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز با تاکید بر اینکه به خریدار بیمارستان فرصت لازم بر اساس قوانین و مقررات داده شده است، گفت: استاندار البرز در این خصوص بر اجرای دقیق قانون و مقررات تاکید دارد و سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز به طور مرتب تعهدات خریدار را پیگیری و نظارت می‌کند، اولویت پرداخت حقوق، بیمه و تعهدات بیمارستان در خصوص تجهیزات است هر آنچه در شرایط قرارداد و بر مبنای قوانین است بر اجرای آن تأکید است.

شمیرانی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تا حقی از بیت المال و مردم ضایع نشود، گفت: برای خدمات رسانی بیمارستان امام خمینی (ره) به مردم شریف استان البرز به ویژه شهروندان کرجی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وضعیت بیمارستان امام (ره) کرج رو به بهبودی است

وی در بخش دیگری با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) کرج با همه مشکلاتش واگذار شده است، گفت: خریدار باید مشکلات را بپذیرد، فعلاً وضعیت بیمارستان رو به بهبود است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز با اشاره به اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) در حال حاضر با همه ظرفیت کار نمی‌کند، گفت: استفاده ۱۰۰ درصدی از ظرفیت این بیمارستان نیازمند اخذ برخی مجوزها و برنامه ریزی خریداراست.

شمیرانی در ادامه به وضعیت پروژه نیمه کاره استان اشاره کرد و گفت: سازمان همیاری شهرداری‌های استان آمادگی دارد این پروژه‌های مهم را تحویل گرفته و در زمان مقرر تکمیل کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی سازمان همیاری شهرداری‌ها را حرکت به سمت درآمد پایدار دانست گفت: برای تحقق این مهم فرصت‌های قانونی بسیاری در اختیار سازمان است.

ظرفیت‌های سرمایه گذاری در البرز احصاء و به صورت بانک اطلاعات با نظر شورای سازمان برنامه ریزی برای نقش آفرینی مؤثر این مجموعه صورت می‌گیرد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز با تاکید بر اینکه این سازمان مانند اتاق بازرگانی برای شهرداری‌ها است، گفت: این سازمان می‌تواند مبادلات داخلی و خارجی و همچنین سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد، حتی می‌تواند در ارتقای منابع انسانی شهرداری و دهیاری‌ها نقش اساسی ایفا کند.

شمیرانی با اشاره به اهمیت ایجاد درآمد پایدار برای سهامداران سازمان که همان شهرداری‌ها باشند، تاکید کرد: ظرفیت‌های موجود سرمایه گذاری در استان باید احصاء شود، ما نیازمند ایجاد بانک ظرفیت‌های سرمایه گذاری هستیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی می‌گوئیم؛ شهرداری‌ها سهامدار سازمان هستند یعنی تک تک مردم سهامدار این سازمان هستند، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که بنا است انجام دهیم راه اندازی اتاق فکر اقتصادی است.

تشکیل اتاق فکر اقتصادی

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز با بیان اینکه در اتاق فکر اقتصادی سازمان همیاری شهرداری‌های استان از اقتصاددانان استان دعوت به عمل خواهد آمد، گفت: از حضور سرمایه گذاران استان نیز بهره خواهیم برد.

شمیرانی هدف از ایجاد اتاق فکر اقتصادی را ارائه طرح‌هایی دانست که منجر به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌های استان می‌شود.

وی تاکید کرد: اتاق فکر اقتصادی سازمان همیاری شهرداری‌ها استان ظرف یک ماه آینده ایجاد و از توان علمی دانشگاهیان در این اتاق بهره خواهیم برد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز دو اصل مهم سازمان همیاری شهرداری‌های استان را شفاف سازی و ایجاد درآمدهای پایدار دانست و گفت: مبادلات تجاری و قراردادهای سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

توسعه صنعت بوم گردی البرز دنبال می‌شود

شمیرانی به لزوم ایجاد شهرک‌های کشاورزی و دامپروری در استان اشاره کرد که منجر به درآمدهای پایدار می‌شود و گفت: توسعه صنعت بوم گردی استان نیز در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه استان البرز نیازمند توسعه گردشگری است، گفت: ما باید استان البرز را معرفی کنیم و برای تحقق این مهم می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز با اشاره به تجربه موفق سمن‌ها در حوزه گردشگری استان البرز، گفت: سازمان همیاری شهرداری‌های استان می‌تواند با ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران به توسعه صنعت گردشگری کمک کند.

شمیرانی در بخش دیگری با اشاره به تلاش برای حل اختلاف میان سازمان با شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: مسائل و مشکلاتی میان سازمان و شهرداری کرج در حوزه پسماند وجود دارد، که مقرر است ظرف یک ماه در کارگروهی بررسی و به صورت قانونی حل شود.

حمایت از تولیدات داخلی

وی همچنین با اشاره به تلاش برای سرمایه گذاری در حوزه پسماند، گفت: در این حوزه اختلافاتی وجود دارد که مربوط به بیش از سه یا چهار سال گذشته است که آمادگی رفع مشکلات و رسیدگی دقیق در قالب یک کارگروه تخصصی با نظارت استانداری و مراجع ذیصلاح را داریم در جلساتی که با حضور مسئولان شهرداری کرج برگزار شده اعلام کرده ایم که سازمان همیاری شهرداری‌های استان می‌تواند برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در حوزه پسماند به شهرداری کمک کند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز با اشاره به اهمیت تعامل سهامداران سازمان همیاری شهرداری استان، گفت: تلاش می‌کنیم با ارائه عملکرد اعتماد سهامداران را جلب کنیم و ارائه طرح‌های کارشناسی سهامداران را ترغیب کنیم وارد عرصه شده و سهام خود را افزایش دهند تا درآمد پایدار ایجاد شود.

شمیرانی در پایان تاکید کرد: باید از ظرفیت قانونی این سازمان برای حمایت از تولیدات داخلی که می‌تواند توسط شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد، استفاده کنیم.