به گزارش خبرنگار مهر، برخی از والدین تصور میکنند کودکان نمیتوانند مسائل دینی و اعتقادی را درک کنند؛ به همین دلیل برای آشنایی آنها با این مفاهیم تلاشی نمیکنند و اینگونه در نظر دارند که زمان توجه به مسائل دینی، همان سن تکلیف است؛ در حالی که کودکان از نخستین ماههای تولد از محیط اطرافشان تأثیر میپذیرند و فراگیری دارند. این یعنی فرایند تربیت از همان کودکی آغاز میشود و تعیین کننده سرنوشت انسان است.
به بهانه روز ادبیات کودک نگاهی کوتاه و گذرایی به کتاب کمحجم «پرچمدار کوچک من» نوشته فریده الیاسیفرد داریم که توسط انتشارات راهیار منتشر شده است.
این کتاب ۸۰ صفحهای با نقد نگاه کلیشهای رایج که زمان توجه به مسائل دینی را سن تکلیف میداند، به درک مسائل معنوی از دوره کودکی تأکید دارد و با این پیشفرض که ماههای محرم و صفر، یکی از بهترین فرصتهای تربیتی کودکان و نوجوانان ایرانی در طی سدهها بوده است که اگر والدین آن را دریابند، تأثیراتش را میتوانند در فاصله زمانی کوتاهی ببینند، سراغ مادران جوان رفته و با ثبت تجربههای خلاقانه آنان در زمینه تربیت حسینی و تصویرسازیهای متناسب، روشهای نو و جدیدی را از زبان مادران به خواننده معرفی کرده است.
محققان این کتاب در ابتدا با حدود ۱۰۰ نفر از مادران، مصاحبههای کوتاهی گرفتهاند و پس از آن، پس از ارزیابی و مصاحبههای عمیق، ۶۰ تجربه برگزیده از میان تجارب و خاطرات خلاقانه این مادران در تربیت کودکشان برای انتشار در کتاب انتخاب شدند.
فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت جدی کودکان در فعالیتهای آئینی، فصل مشترک بسیاری از خاطرات و تجارب عنوان شده در این کتاب است. نکته مهم دیگر این است که این مادران از فعالیتها و دغدغههای اجتماعیشان در کنار بسترسازی برای فرزندشان بازنماندهاند و خود پیشرو در سبک زندگی انقلابی بودهاند. در کنار ایجاد بستر مناسب، بسیاری از این مادران هنگامی که فرزندان کوچکشان آئینهای محرمی را در خانه بهصورت کودکانه بازسازی میکردهاند، همراه و هم بازی آنها شدهاند تا بچهها در نقش مختار، خادم ایستگاه صلواتی و آقای روضه و… نقش بازی کنند. آن گونه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هر کس در نزد او کودکی است، باید با او رفتار کودکانه داشته باشد.»
برخی از اینمادران نیز با استفاده از قصه و بازی، لحظات بینظیری برای انتقال مفاهیم کلی عاشورا به فرزندشان خلق کردهاند که تمام این تجربیات در کتاب «پرچمدار کوچک من» گردآوری و تنظیم شده است. واقعیت آن است که این مادران، همان جوانان گام دوم انقلاب هستند که «جهادی، همه جانبه و هوشمندانه» سبک زندانی ایرانی اسلامی را ترویج میکنند و زمینه را برای بزرگ شدن کودکان و نوجوانان همتهای والا و افقهای بلند آماده میکنند.
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