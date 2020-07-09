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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۳

با حکم آذری جهرمی؛

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

وزیر ارتباطات در حکمی علی مدنی زاده را به عنوان عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، علی مدنی‌زاده را به مدت ۲ سال به عضویت هیئت عامل این سازمان منصوب کرده است.

مدنی زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات و سیستمها از دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات کامپیوتری از دانشگاه استنفورد آمریکا و نیز دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا است.

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در واکنش به این انتصاب در توئیتر نوشت: کارنامه درخشان مدنی زاده و نگاه بینارشته‌ای‌ وی، فرصتی برای توسعه نگاه اقتصادی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تسهیل‌گری بهتر سازمان فناوری اطلاعات در حوزه فین‌تک و مالی بانکی خواهد بود.

کد مطلب 4969483

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