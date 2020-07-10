به گزارش خبرنگار مهر، برداشت شاتوت در «سولقان» در پنج کیلومتری تهران از اوایل تیر ماه آغاز شده و تا پایان مرداد ماه ادامه دارد.

در این مدت کشاورزان این دهستان به‌عنوان قطب شاتوت ایران اقدام به برداشت بیش از ۹۵۰ تُن شاتوت می‌کنند، که به گفته کریم حقی‌زاده، رئیس جهاد کشاورزی تهران، میزان تولید این محصول در سال جاری ۱۰ درصد افزایش داشته است.

راه اندازی بازارچه‌های محلی و قطع کردن دست دلالان از مواردی است که باغداران سولقانی از مسئولان مطالبه دارند.

یکی از این باغداران به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته شاتوت را کیلویی ۲۵ هزار تومان از ما خریداری می‌کردند، اما در سال‌جاری مجبوریم کیلویی ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان برای فروش شاتوت بگیریم و شرکت‌ها علت را شیوع ویروس کرونا می‌دانند، در حالی‌که بستنی، مربا و سایر محصولات تولیدی این شرکت‌ها کاهش قیمت نداشته است.

براساس این گزارش، پزشکان معتقدند، شاتوت در کنترل قند خون، درمان کم‌خونی، جلوگیری از سرماخوردگی و بهبود سلامت کبد مؤثر است.

گفتنی است، مشتری‌های عمده شاتوت شرکت‌های بستنی‌سازی، مرباسازی و… هستند.