به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز پنجشنبه در سیزدهمین هفته از افتتاح طرح‌های مهم و ملی در حوزه‌های مختلف با شعار «تدبیر و امید برای جهش تولید»، دستور آغاز بهره‌برداری رسمی از ۶ پروژه ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان را با سرمایه‌گذاری ۵,۸۸۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۲۰۴ نفر صادر کرد.

وی در این مراسم ضمن دستور بهره‌برداری از طرح‌های تولید نخ پنبه‌ای صنایع گسترش بافت بلوچ، طرح توسعه تولید انواع قوطی فلزی کنسرو کنارک، فاز اول طرح بازسازی مجتمع انبارهای مکران چابهار، طرح توسعه تولید آهن اسفنجی پاسارگاد، طرح توسعه تولید گندله آهن پاسارگاد و واحد تولید گلوکز و نشاسته شهدینه آران هشت بهشت در سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان، با توضیح مسوولان در جریان روند اقدامات و چگونگی راه اندازی و تولیدات این طرح‌ها قرار گرفت.

طرح تولید نخ پنبه‌ای صنایع گسترش بافت بلوچ در شهرستان ایرانشهر با ظرفیت تولید ۴۵۰۰ تن نخ در سال، طرح توسعه تولید انواع قوطی فلزی کنسرو با ظرفیت تولید سالانه ۸ هزار تن قوطی و فاز اول طرح بازسازی مجتمع انبارهای مکران در چابهار با ظرفیت ۱۸۰ هزار تن ذخیره کالای اساسی سه طرح مهم در استان سیستان و بلوچستان است که با فرمان رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

همچنین با دستور روحانی طرح توسعه تولید آهن اسفنجی پاسارگاد با ظرفیت تولید ۱.۸ میلیون تن آهن اسفنجی در سال و طرح توسعه تولید گندله آهن پاسارگاد با ظرفیت تولید سالانه ۳.۵ میلیون تن در استان فارس و واحد تولید گلوکز و نشاسته شهدینه آران هشت بهشت با ظرفیت تولید ۹۵ هزار تن گلوکز و نشاسته در سال در شاهین شهر و میمه استان اصفهان افتتاح شد.