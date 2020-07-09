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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

با حکم مقام معظم رهبری؛

آیت‌الله دژکام تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) شد

آیت‌الله دژکام تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) شد

شیراز - با حکم مقام معظم رهبری، آیت‌الله لطف‌الله دژکام به طور موقت به عنوان تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی(ع) منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز، طی حکمی از سوی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله لطف اله دژکام موقتاً به سمت تولیت آستان مقدس احمدابن‌موسی (ع) شاهچراغ منصوب شد.

در متن حکم رهبر معظم انقلاب آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای دژکام با سلام و تحیت؛ با توجه به استعفای جناب حجت‌الاسلام آقای سید علی اصغر دستغیب از تولیت آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی از جنابعالی می‌خواهم به طور موقت عهده دار وظایف تولیت مذکور گردیده و امور را کما هو حق‌ها تمشیت بفرمائید تا وقفه‌ای در کارها ایجاد نشود.

لازم است از زحمات جناب آقای دستغیب در طول این مدت تشکر و قدردانی نمایم.

توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.

سید علی خامنه‌ای

کد مطلب 4969746

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