کاهش دما و افزایش وزش باد در خراسان رضوی

آیدا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش وزش باد گفت: افزایش وزش باد تا دوشنبه هفته بعد ادامه خواهد داشت و با توجه به سرعت وزش باد طی این روزها، احتمال بروز خسارت و آسیب به سازه‌های موقت وجود دارد، همچنین با کاهش کیفیت هوا هم روبرو هستیم.

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای فردا بعد از ظهر به بعد افزایش ابر را هم پیش‌بینی می‌کنیم، اما منجر به بارش نخواهد شد، ضمن اینکه شنبه دمای هوا بین دو تا چهار درجه سانتی‌گراد نسبت به امروز خنک‌تر خواهد شد.

وی اظهار کرد: طی سه الی چهار ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با بیشینه دما ۴۰ درجه گرم‌ترین شهرستان بوده و کمینه و بیشینه دمای هوا مشهد هم ۱۹ و ۳۵ درجه گزارش شده است.