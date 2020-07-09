ثبت ماهانه بیش از ۳ میلیون تردد در راههای بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نجفی پیش ازظهر پنجشنبه در بازدید از محورهای ارتباطی شهرستان بابلسر عنوان کرد: ایجاد یک راه ایمن و استاندارد در سرزمین سرسبز و زیبایی همچون مازندران میتواند عامل بسیار مؤثری در زمینه جذب گردشگران و توریستهای داخلی و خارجی باشد.
وی اظهار داشت: شهرستان بابلسر به لحاظ شرایط آب و هوایی مناسب و ساحلی بودن همواره یکی از نقاط مستعد برای جذب گردشگر محسوب شده و این در حالی است که میتوان با ایجاد راههای ایمن و مناسب در شهرستان گردشگران زیادی را جذب منطقه کرد.
نجفی تصریح کرد: محورهای ارتباطی این شهرستان بر اساس سامانههای تردد شمار به طور میانگین متوسط ماهانه بیش از سه میلیون تردد ثبت میشود از این رو باید نگاه ویژه ای در خصوص ایمن سازی آنها شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر اقدامات خوبی در خصوص ایمن سازی محورهای این شهرستان در قالب طرح ارتقای کیفی راهداری صورت گرفته و امید است با تعامل و همکاری دیگر نهادهای مرتبط بتوانیم گامهای ارزندهای برای افزایش ضریب ایمنی این محورها برداریم.
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