کشف بیش از ۳۲ کیلو گرم حشیش در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین و متمرکز بر روی عناصر حمل و نقل مواد مخدر مشخص شد، فردی در امر خرید و فروش مواد افیونی فعالیت دارد و به تازگی مقدار قابل توجهی حشیش از قاچاقچیان خریداری و به وسیله یک دستگاه خودروی سواری پراید در حال انتقال به این استان است.

وی افزود: بلافاصله مأموران با هماهنگی مقام قضائی و کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به استان قزوین و رصد و پایش خودروهای عبوری، خودروی مورد نظر در ورودی شهر قزوین رؤیت کردند.

سردار حاجیان اظهار داشت: خودرو سریعاً متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۳۲ هزار و ۳۰۰ گرم حشیش کشف و ۲ نفر در این راستا دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند خاطر نشان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم پلیس، مبارزه با سوداگران مرگ به منظور ایجاد امنیت اجتماعی است که در تحقق این امر نیروی انتظامی با قطعیت تمام و مستمر با هرگونه اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی برخورد و از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.