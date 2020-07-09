اماکن ورزشی در قوچان تعطیل شد

اسماعیل حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه ستاد پیشگیری از کرونا شهرستان همه اماکن ورزشی دولتی و خصوصی از شنبه مورخ ۲۱ تیرماه به مدت یک هفته تعطیل می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان با بیان اینکه ادامه این روند پس از مدت یک هفته با توجه به شرایط شهرستان در آینده اطلاع رسانی خواهد شد، تاکید کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخطی با متخلف برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: خوشبختانه در زمانی که اماکن ورزشی مجوز فعالیت داشته‌اند، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند و هیچ سالن و باشگاه ورزشی پلمب نشده است.