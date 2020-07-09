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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۰

استاندار گیلان مطرح کرد:

کمبود آب کشاورزی در ۲۳ شهر گیلان/ توجه به برند سازی محصول برنج

کمبود آب کشاورزی در ۲۳ شهر گیلان/ توجه به برند سازی محصول برنج

رشت- استاندار گیلان با اشاره به کمبود منابع آب کشاورزی در ۲۳ شهر این استان، گفت: توجه به بسته بندی و برند سازی محصول برنج باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری انزلی با تأکید بر جلب اعتماد عمومی و بهره گیری از ظرفیت‌ها از سوی مسئولان، اظهار کرد: قطعاً در فضای تعامل، همدلی و همکاری بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید برای حل مشکلات شهرستان انزلی از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شهرستان بهره گیری شود، افزود: انزلی از جمله مناطق استراتژیک استان گیلان، منطقه و کل کشور است که ظرفیت‌های آن باید به فکر و و ایده تبدیل شده و زمینه توسعه شهرستان را فراهم آورد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی و داشتن برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای توسعه و رسیدن به اهداف پیش بینی شده در استان و شهرستان، گفت: باید در این مسیر نگاه به تولید و اشتغال و صادرات و توسعه باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توانیم زمینه توسعه اقتصادی استان، شهرستان انزلی و حتی کشور را فراهم کنیم، تصریح کرد: با توجه به وجود بندر انزلی و کاسپین و همچنین منطقه آزاد، انزلی فرصت بیشتری برای توسعه و رونق اقتصادی دارد.

زارع با اشاره به اینکه پیوستن استان گیلان به شبکه راه آهن و اتصال آن به بنادر انزلی و آستارا ظرفیت صادرات و واردات کالا را در فاز نخست به سه میلیون تن می‌رساند، بیان کرد: بهره مندی از توانمندی‌های داخلی به ویژه درون استانی و کسب و کار و رونق اقتصادی به ویژه فعال کردن واحدهای تولیدی از دیگر ظرفیت‌هایی است که باید استفاده شود.

وی ادامه داد: بهره گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند بیکاری را در انزلی ریشه‌کن و یا حداقل به صفر برساند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از مسئولان و مدیران این شهرستان فعال کردن واحدهای تولیدی و شناسایی واحدهای راکد است.

وی با اشاره به تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید انزلی و با بیان اینکه توجه به کرامت انسانی از مهم‌ترین مسائلی است که باید از سوی فرماندار جدید به آن توجه شود، افزود: با توجه به فصل زراعی برنج و مشکلات انزلی در زمینه تأمین آب کشاورزی تلاش‌ها باید برای رفع این مشکل بیشتر شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه امسال ۲۳ شهر با کمبود آب مواجه هستند، گفت: محصولی که کشاورز با رنج تولید می‌کند باید ارزش افزوده برای او به همراه داشته باشد متأسفانه در زمینه محصول برنج برند سازی نشده و بسته بندی مناسبی نیز ندارد و با قیمت ارزان در بازار توزیع می‌شود که برای رفع این مشکل باید به سمت کیفی سازی، بسته بندی مناسب و برند سازی حرکت کنیم.

در پایان این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های «اسماعیل حیدری آزاد» فرماندار سابق انزلی، «اسماعیل میرغضنفری» به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

کد مطلب 4969874

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