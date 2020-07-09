کمبود آب کشاورزی در ۲۳ شهر گیلان/ توجه به برند سازی محصول برنج

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری انزلی با تأکید بر جلب اعتماد عمومی و بهره گیری از ظرفیتها از سوی مسئولان، اظهار کرد: قطعاً در فضای تعامل، همدلی و همکاری بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید برای حل مشکلات شهرستان انزلی از همه ظرفیتها و توانمندیهای این شهرستان بهره گیری شود، افزود: انزلی از جمله مناطق استراتژیک استان گیلان، منطقه و کل کشور است که ظرفیتهای آن باید به فکر و و ایده تبدیل شده و زمینه توسعه شهرستان را فراهم آورد.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی و داشتن برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای توسعه و رسیدن به اهداف پیش بینی شده در استان و شهرستان، گفت: باید در این مسیر نگاه به تولید و اشتغال و صادرات و توسعه باشد.
وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای موجود میتوانیم زمینه توسعه اقتصادی استان، شهرستان انزلی و حتی کشور را فراهم کنیم، تصریح کرد: با توجه به وجود بندر انزلی و کاسپین و همچنین منطقه آزاد، انزلی فرصت بیشتری برای توسعه و رونق اقتصادی دارد.
زارع با اشاره به اینکه پیوستن استان گیلان به شبکه راه آهن و اتصال آن به بنادر انزلی و آستارا ظرفیت صادرات و واردات کالا را در فاز نخست به سه میلیون تن میرساند، بیان کرد: بهره مندی از توانمندیهای داخلی به ویژه درون استانی و کسب و کار و رونق اقتصادی به ویژه فعال کردن واحدهای تولیدی از دیگر ظرفیتهایی است که باید استفاده شود.
وی ادامه داد: بهره گیری از این ظرفیتها میتواند بیکاری را در انزلی ریشهکن و یا حداقل به صفر برساند، اظهار کرد: یکی از مهمترین انتظارات ما از مسئولان و مدیران این شهرستان فعال کردن واحدهای تولیدی و شناسایی واحدهای راکد است.
وی با اشاره به تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید انزلی و با بیان اینکه توجه به کرامت انسانی از مهمترین مسائلی است که باید از سوی فرماندار جدید به آن توجه شود، افزود: با توجه به فصل زراعی برنج و مشکلات انزلی در زمینه تأمین آب کشاورزی تلاشها باید برای رفع این مشکل بیشتر شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه امسال ۲۳ شهر با کمبود آب مواجه هستند، گفت: محصولی که کشاورز با رنج تولید میکند باید ارزش افزوده برای او به همراه داشته باشد متأسفانه در زمینه محصول برنج برند سازی نشده و بسته بندی مناسبی نیز ندارد و با قیمت ارزان در بازار توزیع میشود که برای رفع این مشکل باید به سمت کیفی سازی، بسته بندی مناسب و برند سازی حرکت کنیم.
در پایان این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای «اسماعیل حیدری آزاد» فرماندار سابق انزلی، «اسماعیل میرغضنفری» به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
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