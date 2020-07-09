۵۷ خانه بهداشت در واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان ظهر پنج شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونای استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه در ارتباط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای تولیدی و صنعتی نظارت‌ها باید افزایش یابد، ابراز کرد: ۵۷ خانه بهداشت در واحدهای تولیدی و صنعتی استان وجود دارد.

وی افزود: افرادی دارای صلاحیت و آموزش‌دیده در ارتباط با رعایت اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی تذکرهای لازم را به کارگران در کارخانه‌ها ارائه می‌دهند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه در ماه‌های گذشته، ۵۳۵ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان باهدف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شد، ابراز داشت: توجه کارگران و کارفرمایان به رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در جامعه کارگری استان در هفته‌های گذشته کمرنگ بوده است.

غنیان با بیان اینکه یک هزار و ۳۷۳ نفر از بخش وزارت راه و شهرسازی که به‌طور عمده از رانندگان ناوگان‌های عمومی هستند، برای دریافت تسهیلات در سامانه مربوطه نام نویسی کردند، ابراز کرد: ۱۵۳ واحد صنعتی استان اعلام کردند که باوجود شیوع کرونا ویروس، اما از بیکار شدن ۵۵۶ کارگر مشغول در این واحدها جلوگیری کرده و در مجموع خواهان ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات هستند.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر منفی کرونا بر اقتصاد استان سمنان بیان کرد: در مجموع بیمه بیکاری ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ برای چهار هزار و ۹۵ نفر از کارگران استان واریز شد.