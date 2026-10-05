به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد حیدری دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران از اجرای طرح پاکسازی و پایش اسکله‌های صیادی شهرستان‌های دیر و دیلم و کشف و جمع‌آوری تعدادی ادوات صید غیرمجاز و ممنوعه خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت و کنترل بر فعالیت‌های صیادی، مقابله با صید غیرمجاز و جلوگیری از نگهداری و استفاده از ادوات ممنوعه صید، عوامل یگان حفاظت منابع آبزیان مستقر در پایگاه‌های حفاظت منابع آبزیان شهرستان‌های دیر و دیلم، با تعامل و همکاری نیروهای مرزبانی و انتظامی شهرستان های دیلم، کنگان و دیر اقدام به اجرای طرح پاکسازی و پایش محدوده اسکله‌های صیادی دیر و دیلم کردند.

حیدری افزود: در جریان اجرای این طرح در محدوده اسکله صیادی شهرستان دیر، دو طاقه تور ممنوعه محاصره‌ای، دو رشته تور ترال قایق، دو جفت تخته صید ترال قایق، دو حلقه طناب و دو عدد دیرک ترال کشف و جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: همچنین در جریان پاکسازی و پایش اسکله صیادی شهرستان دیلم، یک رشته تور ترال ماهی لنج و یک رشته تور ترال میگو لنج کشف شد و جهت نگهداری به انبار شیلات شهرستان دیلم منتقل و تحویل شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت همکاری و تعامل بین دستگاه‌های مسئول در صیانت از منابع آبزی، از همراهی و همکاری نیروهای مرزبانی و انتظامی شهرستان‌های دیر و دیلم در اجرای این طرح تقدیر و تشکر کرد و گفت: همکاری و هماهنگی میان یگان حفاظت منابع آبزیان، نیروهای مرزبانی و انتظامی نقش مؤثری در افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی، مقابله با تخلفات صیادی و حفاظت از ذخایر و منابع آبزی استان دارد.

حیدری تأکید کرد: طرح پاکسازی و پایش اسکله‌های صیادی استان بوشهر با جدیت ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت منابع آبزیان با هرگونه نگهداری، حمل و استفاده از ادوات ممنوعه صید که تهدیدی برای ذخایر و منابع آبزی استان محسوب می‌شود، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد کرد.

وی همچنین بر تداوم طرح‌های نظارتی و پاکسازی اسکله‌های صیادی استان و برخورد قانونی با تخلفات و ادوات صید غیرمجاز تأکید کرد.